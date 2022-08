Candidatos se pronunciam após divulgação de pesquisa Ipopes

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

O Instituto Ipopes divulgou nesta sexta-feira (26), a primeira pesquisa eleitoral contratada por um consórcio de imprensa do Espírito Santo. Foram 1.260 entrevistas distribuídas por 36 cidades de Norte a Sul do Estado. O intervalo de confiança foi de 95% e margem de erro estimada foi de 2,76% pontos percentuais para mais ou para menos. Os candidatos ao Governo do Estado se manifestaram a respeito dos resultados.

Confira:

Continua depois da publicidade

“Agradeço à população que tem reconhecido o trabalho que estamos realizando nos 78 municípios de nosso Estado. Estamos realizando os maiores investimentos da história do Espírito Santo e o resultado desta pesquisa mostra que estamos no caminho certo. E pode ter certeza que faremos muito mais.”

Renato Casagrande (PSB)

Carlos Manato (PL) preferiu não se manifestar

“A campanha está apenas começando, e agora temos mais tempo para apresentar a nossa proposta de mudança e desenvolvimento para todos os capixabas. Estou muito confiante e animado com as caminhadas e com o carinho que tenho recebido de todos por onde eu passo.”

Guerino Zanon (PSD)

Continua depois da publicidade

“O sentimento nas ruas é de que a população está muito insatisfeita com a forma como o Espírito Santo é conduzido hoje. Falta segurança, pessoas passam fome, falta de emprego e saúde em situação precária. E tudo isso mesmo com tanto dinheiro em caixa. Sou gestor com experiência comprovada e mudei o patamar da Serra quando fui prefeito. Estou muito confiante de que estaremos no segundo turno, de que vamos vencer a eleição e pela primeira vez na história o Espírito Santo vai ter um governador serrano.”

Audifax Barcelos (Rede)

“A pesquisa mostra que ainda há muita dúvida entre os eleitores capixabas. Observamos neste dado oportunidade de crescimento de nossa candidatura. Queremos apresentar ao povo capixaba uma proposta totalmente diferente do que está sendo defendida pelos demais candidatos. Somos a única candidatura que representa o trabalhador e que defende a manutenção das empresas públicas. Garantimos aos servidores do Banestes, da Cesan, da ES Gás que estas empresas vão continuar sendo estatais. Também defendemos a desmilitarização das polícias para realmente garantir a segurança de nossa população. Temos certeza de que quando o trabalhador capixaba conhecer nossas propostas irá seguir com nossa campanha para nossa vitória.”

Capitão Vinicius Sousa (PSTU)

“Nossa candidatura foi estabelecida há oito dias. Automaticamente não aparecemos no sistema, dentro das pesquisas. Mas na última pesquisas que saiu estamos com 4.58%, começando a aparecer no processo.”

Claudio Paiva (PRTB)

Advertisement

Continua depois da publicidade

Aridelmo Teixeira (Novo) não respondeu no prazo

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].