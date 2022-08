Campanha de coleta de lixo eletrônico começa nesta segunda (22) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Cachoeiro dará início, nesta segunda-feira (22), a uma nova campanha de descarte correto de lixo eletrônico e lâmpadas.

Continua depois da publicidade

O ponto de coleta ficará no Centro, no estacionamento em frente à agência do Banco do Brasil. De segunda a sexta-feira (26), o funcionamento será das 7h às 19h. Já no sábado (27), último dia da ação, os servidores da Semma estarão no local das 8h às 13h.

A população poderá realizar o descarte de itens como televisores; celulares; aparelhos de telefone; computadores; notebooks; pranchas e secadores de cabelo; roteadores; impressoras; copiadoras; carregadores; câmeras filmadoras e fotográficas. A destinação dos materiais recolhidos será realizada em parceria com empresas que atuam na área de reutilização e reaproveitamento.

“Com a correta destinação desse tipo de material, é possível evitar impactos negativos ao meio ambiente, que também podem afetar a nossa saúde. Convidamos a população a participar dessa importante campanha”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro, Luana Fonseca.

Última campanha recolheu quase 9 toneladas de materiais

Continua depois da publicidade

Realizada em junho de 2021, a última campanha de descarte consciente da Semma recolheu cerca de 8,7 toneladas de eletrônicos, que receberam a destinação correta.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].