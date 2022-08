Câmara de Guaçuí aprova contas de Vagner Pereira e ele está no jogo para 2024

Por Marcos Freire - Marcos Freire 40

A Câmara Municipal de Guaçuí aprovou, por unanimidade, as contas da administração municipal de 2010, sob responsabilidade do ex-prefeito Vagner Rodrigues Pereira, na sessão desta segunda-feira (8). Os 11 vereadores votaram a favor do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Saúde, Educação, Agricultura, Meio Ambiente e Defesa do Cidadão que foi contra o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) pela rejeição das contas. Com isso, abre-se a possibilidade de Vagner Pereira estar apto a disputar as próximas eleições municipais, para o cargo de prefeito, em 2024.

O parecer da Comissão do Legislativo Municipal foi assinado pelos vereadores Carlos Lomeu (presidente), Vitor Moraes (relator) e Renato Duponi (membro) no dia 2 deste mês. O relatório opinou pelo parecer favorável à aprovação das contas, indo contra o parecer do TCES, principalmente, pelo fato do processo ter prescrito. Conforme destaca, o processo das contas demorou a chegar à Câmara Municipal, já que o parecer do Tribunal de Contas foi dado em 2014. Logo, passaram-se oito anos e a comissão entendeu que houve violação dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, onde está estabelecido o prazo prescricional de cinco anos para o exercício de qualquer ação punitiva.

Além do parecer da comissão, as contas do ex-prefeito Vagner Pereira foram defendidas pelo advogado Ludgero Liberato que usou a tribuna da Câmara. Ele parabenizou o relatório apresentado pelos vereadores e classificou as irregularidades apresentadas no parecer do TCES como formais. “Não foram observadas algumas normas contábeis que regem a matéria, mas não tem má fé e nem dano ao erário”, disse, colocando, como exemplo, que até se pode questionar se a alimentação dos alunos pode ser considerada gasto com educação ou não, “mas isso não pode ser motivo suficiente para rejeição de uma conta”.

Quanto à prescrição do processo, o advogado destacou também o fato de já terem se passado oito anos desde a publicação do parecer prévio do Tribunal. “Se o ex-prefeito tivesse as contas rejeitadas naquela época, a sanção que poderia ser imposta já teria expirado”, ressaltou. “E, se não for por isso, que os vereadores aprovem as contas, porque não houve má fé e nem prejuízo ao erário público e que atos como a municipalização de escolas colocaram o gestor diante de uma escolha trágica”, completou.

Vereadores questionaram demora das contas

Muitos vereadores usaram a tribuna para defender o parecer da comissão, como Wanderley de Moraes que concordou com a prescrição e disse que o parecer do TCES é “nocivo”. Ele pediu que a Procuradoria da Câmara dê um parecer sobre a demora das contas chegarem ao Legislativo, levantando dúvida sobre o fato do parecer prévio ter sido enviado à Prefeitura e recebido, em 2013, mas não ter chegado à Câmara. “Houve omissão ou falha de quem recebeu esse processo”, afirmou. “Essas contas foram escondidas. Estavam aonde?” – questionou.

Isso também foi questionado pelo vereador Valmir Santiago. Segundo ele, não se pode tirar o direito de um gestor ter suas contas apreciadas dentro do prazo. “E não se sabe por quê isso foi engavetado”, exclamou.

Já o vereador Dim Barbeiro, que prometeu sempre votar de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, disse que não podia fazer isso agora. “Não pode existir condenação eterna para ninguém, porque, na pior das hipóteses, se tivesse sido rejeitada na época, já teria sido cumprido os 8 anos de inelegibilidade, então, ele já pagou e, se quiser se apresentar como candidato, ele pode” afirmou. “Não vou ser conivente com alguém querer prejudicar outro, com covardia, e não houve dolo, má fé ou apropriação indébita”, completou.

O parecer do TCES para as contas do ex-prefeito

Conforme o parecer prévio TC-051/2013, do Tribunal de Contas do Estado, referentes ao exercício de 2010, sob responsabilidade do ex-prefeito Vagner Rodrigues Pereira, as contas foram consideradas irregulares, tendo parecer prévio pela rejeição. Resumindo, de acordo com área técnica do colegiado, na época, os indícios de irregularidades, mesmo após a justificativas apresentadas pelo então gestor do município foram:

– A aplicação insuficiente da manutenção e desenvolvimento do ensino;

– Divergência entre os valores de créditos adicionais abertos especificados nas relações de créditos adicionais e os registrados nos demais demonstrativos contábeis e, por consequência, divergência no montante da despesa autorizada;

– Insuficiência de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

– Reabertura de créditos adicionais sem esclarecimentos, impossibilitando a verificação da legalidade do ato;

– Ocorrência de déficit orçamentário e financeiro evidenciando o desequilíbrio das contas públicas;

– Inconsistência no saldo do exercício anterior (2009) evidenciando na Relação de Restos a Pagar;

– Alteração do saldo anterior da Dívida Fundada prejudicando a análise de seu endividamento;

– Ausência de consolidação do Demonstrativo da Dívida Flutuante e alteração do saldo anterior (2009) do grupo “Depósito e Consignações”.

