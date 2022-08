Caixa inicia pagamento do benefício taxista nesta terça-feira (16). Confira o calendário

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

A Caixa credita, nesta terça-feira (16), mais de R$ 490 milhões do Benefício Taxista. O depósito será realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

Continua depois da publicidade

O Benefício Taxista prevê pagamento mensal aos beneficiários de até R$ 1 mil entre agosto e dezembro de 2022. Neste mês, os motoristas recebem duas parcelas do benefício, ou seja, R$ 2 mil, referentes aos meses de julho e agosto.

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital, e que atendam aos demais critérios definidos na Portaria MTP Nº 2.162, de 27 de julho de 2022.

Confira o calendário de pagamento:

Está previsto para o dia 30 o depósito para os taxistas incluídos na segunda etapa da ação emergencial. O benefício foi instituído pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes.

CAIXA Tem:

Continua depois da publicidade

Pelo aplicativo CAIXA Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo Caixa Tem também é possível realizar saques nas Casas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Caixa orienta que os beneficiários atualizem o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis no CAIXA Tem.

Outros benefícios:

Auxílio Brasil:

Benefício mensal pago para mais de 20,2 milhões de família sem situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O valor mínimo pago por grupo familiar passou de R$ 400 para R$ 600, conforme Emenda Constitucional n° 123.

Os beneficiários que ingressaram no Programa a partir de agosto de 2022 receberão novo cartão nos endereços registrados no sistema do Cadastro Único.

Auxílio Gás:

Benefício pago bimestralmente no valor de 100% da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para cada família. O valor da parcela é recalculado a cada nova folha de pagamento. Atualmente, a folha conta com mais de 5,6 milhões de famílias beneficiárias.

A consulta ao Auxílio Brasil e Auxílio Gás pode ser feita pelos aplicativos Auxílio Brasil e CAIXA Tem, além do Atendimento CAIXA ao Cidadão no telefone 111.

Benefício Caminhoneiro:

Prevê crédito mensal de R$ 1 mil aos caminhoneiros até dezembro de 2022. Têm direito ao benefício os profissionais cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022.

As duas primeiras parcelas foram creditadas no último dia 09/08. Os beneficiários podem consultar os valores pelo aplicativo CAIXA Tem. Além disso, os caminhoneiros que tiverem dúvidas sobre o pagamento do benefício podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].