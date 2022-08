Cachoeiro fará busca ativa para aumentar cobertura vacinal contra a pólio

Por Redação - Redação 10

Buscando aumentar a cobertura vacinal contra a poliomielite em Cachoeiro, a Secretaria Municipal de Saúde fará busca ativa de crianças não vacinadas, nas escolas municipais, a partir desta semana.

Mesmo com o fácil acesso à vacina que protege contra a doença – disponível nas salas de vacinação do município – e a ampla divulgação da campanha nacional de imunização em curso, apenas 23% das mais de 10 mil crianças de 6 meses a menores de 5 anos do município já estão protegidas.

A situação se repete em todo o país, e, embora a doença não seja registrada no Brasil desde 1989, existe o risco de voltar a fazer vítimas, devido à baixa taxa de cobertura vacinal. “Ela é transmissível por qualquer um dos três sorotipos existentes e pode deixar graves sequelas nos infectados”, lembra o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Dados da Organização Pan-Americana de Saúde informam que uma em cada 200 infectadas desenvolvem paralisia permanente das pernas. De 5% a 10% das infectadas morrem em decorrência da paralisia dos músculos respiratórios. Preocupada com a cobertura, em 21 de julho de 2022, essa instituição emitiu um alerta reiterando a necessidade de fortalecer ações de prevenção nas Américas, devido à notificação de um caso confirmado nos Estados Unidos e à possibilidade de reintrodução.

A boa notícia é que proteger as crianças é muito simples e que a vacina é totalmente segura, indolor e gratuita. A dose que protege contra todos esses males são as famosas gotinhas, que são velhas conhecidas da população brasileira.

Em Cachoeiro, para tomar a vacina, é só levar a criança a uma das 35 salas de vacinação do município (Unidades Básicas de Saúde e Policlínica Municipal), com cartão de vacina, CPF ou Cartão do SUS. Elas funcionam de segunda a sexta, das 8h às 15h.

Campanha de multivacinação

Além da pólio, é possível colocar o cartão de vacinas em dia na ocasião, pois o município aderiu à campanha do Ministério da Saúde e está imunizando contra várias doenças, até o próximo dia 09 de setembro.

Entre as vacinas disponíveis estão: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para os adolescentes, estão sendo administradas as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos são imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI), portanto, seguros e registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

