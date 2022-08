Cachoeiro celebra Newton Braga com programação cultural na próxima semana

Por Redação - Redação 13

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro realizará, na próxima semana, a sexta edição do LiteraNewton, evento em comemoração ao aniversário do escritor cachoeirense Newton Braga (1911-1962), nascido em 11 de agosto de 1911.

A programação cultural terá atividades de segunda-feira (8) a domingo (14), na Casa dos Braga e, também, no Centro Operário e de Proteção Mútua, ambos localizados na rua 25 de Março, na região central da cidade.

A importância de Newton para a construção da identidade cultural de Cachoeiro e sua contribuição para a literatura serão celebradas com sarau literário, lançamentos de documentário e livro, roda de conversa, exposição e outras atrações.

Um dos pontos altos será a oficina de poesia, para estudantes, com o escritor carioca Henrique Rodrigues, que participou da Bienal Rubem Braga neste ano.

Na Casa dos Braga, alunos de escolas da cidade e o público geral poderão participar de visita guiada afetiva, que mostrará as principais fases da vida e da obra do célebre cachoeirense, gerando o sentimento de pertencimento e orgulho. A visita deve ser agendada por meio do telefone (28) 3155-5258.

“Comemorar Newton Braga é celebrar nossa identidade como cachoeirenses. Sua personalidade, seu lirismo, sua produção literária, sua paixão por Cachoeiro, merecem ser rememoradas a cada ano, brindando munícipes e visitantes com a memória e obra de um dos maiores talentos que esta terra já produziu e garantindo a perpetuação deste legado às novas gerações. A programação está caprichosamente variada. Viva Newton Braga!”, salienta a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Confira a programação

8 a 14 de agosto

– Casa dos Braga

12h às 18h – Visita Guiada Afetiva “Newton Braga” (segunda a sexta)

9h às 15h – Visita Guiada Afetiva “Newton Braga” (sábado e domingo)

Agendamento: 3155-5258.

8 de agosto

– Casa dos Braga

12h – Inauguração da exposição itinerante “Newton Braga, entre seus amores”, com renovação de acervo.

9 de agosto

– Redes sociais da Prefeitura e canal do YouTube da Semcult

12h – Lançamento do episódio 2 do documentário “Prosa e Poesia por Marília e Rachel Braga” da visita ao Rio de Janeiro, à casa de Marília e Rachel Braga”, filhas do escritor, gravado no ano de 2021

10 de agosto

– Casa dos Braga

19h – Sarau literário

11 de agosto

– Centro Operário e de Proteção Mútua

10h e 13h – Oficina de poesias com o escritor Henrique Rodrigues (RJ)

19h – Roda de conversa “Como escrever humor nos dias de hoje” e lançamento do livro “O livro na estrada”, com o escritor Henrique Rodrigues (RJ)

