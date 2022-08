Cachoeirense é um dos nomes apontados para compor ‘A Fazenda’. Saiba quem é!

Por Redação - Redação 279

O colunista Leo Dias revelou nesta segunda-feira (15), que dois nomes estão sendo debatidos internamente pela Record, para compor o quadro de participantes de A Fazenda: os dois ex-BBB’s Natália Deodato, do BBB22, e o cachoeirense Arthur Picoli, do BBB21, são os cotados e um deles pode ser confirmado na atração.

De acordo com o colunista, a produção de A Fazenda está em dúvida entre os participantes justamente pela trajetória individual que cada um deles percorreu. Natália, durante sua participação no BBB22, ficou marcada como a que gosta de causar, tem a sinceridade na ponta da língua e não à toa foi carinhosamente apelidada de Bad Nat pelos internautas.

Após sua saída do programa, Natália colecionou dores de cabeça com sua antiga agência, que administrava suas redes sociais, e compartilhou com os seguidores a frustração de os administradores não arcarem com os compromissos enquanto estava confinada. Além disso, é sabido que a sister não passa por sua melhor fase financeira.

Arthur Picoli, do BBB21, além de não fugir de uma treta, tem o mesmo perfil combativo e não aceita ouvir desaforos. Sua passagem do reality global foi marcada pelos conflitos, agora já resolvidos com Fiuk, e pelo relacionamento turbulento com a atriz e também ex-BBB, Carla Diaz.

Diferente de Natália, Arthur é o queridinho das marcas e coleciona alguns importantes contratos, como o do Flamengo, que o levou a integrar o elenco do time de futebol de sete e ser até apresentador da FLATV. Arthur também estrelou uma publicidade com a Brahma, e em entrevistas disse ter conseguido alcançar o valor de R$ 1, 5 milhão após sua passagem pelo BBB.

