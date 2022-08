BRK anuncia mudanças no layout da conta de água e esgoto

Por Redação - Redação 28

A partir de outubro, as faturas da BRK, concessionária de água e esgoto de

Cachoeiro de Itapemirim, chegarão às casas dos clientes com algumas

alterações no seu layout e disposição de informações. O novo modelo não

altera a forma de entrega da conta, os dados dos clientes e os canais de

pagamento.

Segundo Roberland Fabre de Mello, gerente comercial da BRK, a aplicação de

um novo formato foi pensada para que os clientes possam acompanhar, de

forma mais fácil e prática, as leituras, os avisos e as informações gerais do seu

imóvel. “O objetivo foi facilitar o entendimento dos dados da fatura, deixando-a

mais bonita e visualmente simples de compreender”, explicou o gerente.

Além disso, foi dado destaque a espaços como o ‘BRK Informa’, que possui

informações importantes para o consumidor, e ao quadro com os dados sobre

a qualidade da água distribuída.

Conheça a sua nova fatura

Na prática, a primeira mudança foi na aplicação da nova identidade visual da

concessionária, trazendo novas cores e a nova logo.

O quadro com os dados do consumidor, agora, unifica as informações pessoais

do cliente com o endereço do imóvel. Ao lado desse quadro, permanecem as

informações de CDC, referência da data do faturamento e valor a pagar, sendo

acrescentado nessa mesma área o número da conta, para uma melhor

visualização do cliente.

Também foi dado mais visibilidade ao quadro “BRK Informa”, com o intuito de

incentivar os clientes a observarem as informações trazidas. E, por fim, o

quadro com os dados de qualidade da água foi atualizado com novos

parâmetros de medição, para simplificar o entendimento do usuário.

Para mais informações e dúvidas sobre a mudança, o cliente poderá entrar em

contato com a concessionária através dos canais de atendimento do WhatsApp

(11) 99988-0001 (horário comercial), do telefone gratuito 0800 771 0001 ou

pelo e-mail [email protected]

