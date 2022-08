Bolsonaro sobe dois pontos e diminui vantagem sobre Lula em nova pesquisa BTG/FSB

Por Estadão - Estadão 24

Advertisement

Advertisement

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada na manhã desta segunda-feira, 22, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto, seguido pelo atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

Continua depois da publicidade

Com relação à pesquisa anterior, de 15 de agosto, Lula manteve o mesmo porcentual e, no mesmo intervalo de uma semana, Bolsonaro subiu 2 pp. A queda na diferença entre os dois ocorre dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais (pp) e na semana após o início das campanhas eleitorais e à posse de Alexandre de Moraes, desafeto de Bolsonaro, como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ciro Gomes teve 6%, 2 pp a menos do que os 8% da pesquisa da semana passada, e Simone Tebet (MDB) registrou 3%, 1 pp a mais do que os 2% na mostra anterior. Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros), cuja candidatura foi retirada pelo seu partido, somaram 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 2%, não sabem ou não responderam foram 3%.

Segundo turno

Continua depois da publicidade

Na simulação de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39%, ante 53% a 38% na pesquisa do dia 15 de agosto. Lula venceria Ciro por 49% a 30% e Simone por 53% a 25%. Ciro bateria Bolsonaro por 47% a 40%. Em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Simone haveria empate: 42% a 42%.

Avaliação do governo

Na pesquisa, o governo Bolsonaro foi considerado ruim ou péssimo por 45% dos entrevistados, ante 44% na anterior, ótimo ou bom por 34% (33% na anterior) e regular por 20% (21% na pesquisa passada) A forma de governar de Bolsonaro é desaprovada por 56% (55% na anterior) e aprovada por 38%, mesmo porcentual da passada.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A pesquisa foi feita entre sexta-feira, 19, e domingo, 21, com 2 mil eleitores, intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pp e está registrada no TSE sob o número BR-00244/2022.

Gustavo Porto

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].