Betmotion App - Baixe o aplicativo móvel para Android e IOS

A Betmotion é uma das marcas mais populares na indústria de iGaming. Esta plataforma oferece seus serviços em todos os continentes: Europa, Canadá, Austrália, África do Sul e América Latina.

A marca ainda não fornece os aplicativos dedicados para celulares Android e iOS, mas tem uma versão mobile muito bem organizada. O betmotion app disponibiliza uma longa lista de mais de 30 esportes, as odds oferecidas são no mínimo não inferiores às dos concorrentes.

Além disso, os usuários móveis poderão também acessar os slots mais atualizados do mercado, com diversas maneiras de ganhar dinheiro e maiores chances de aumentar o seu saldo, outros jogos de cassino que vão proporcionar uma experiência tão real que você vai se sentir dentro de um cassino de verdade e seleção de jogos de Bingo e Vídeo Bingo que têm opções exclusivas.

Vantagens

+ Possui mais de 30 disciplinas esportivas

+ Tem vários recursos úteis

+ Grande seleção de ofertas de boas-vindas e promoções diárias

+ Ótima biblioteca de jogos de cassino

Desvantagens

– Não tem app dedicado para iOS e Android

Como baixar o aplicativo Betmotion?

Bom, como este site de apostas não tem um software que pode ser baixado, vamos explicar o que você deve fazer para acessar o betmotion mobile.

A plataforma móvel é bastante conveniente, para abri-la o jogador precisa pegar seu dispositivo portátil e digitar o endereço do website. Se você ainda não sabe qual é o endereço, é possível abrir a barra de pesquisa no navegador móvel e inserir o nome Betmotion.

Instalação do app Betmotion para Android

Há uma alternativa ao app – você pode obter um atalho da versão móvel da plataforma. Eis são os passos a seguir:

Acesse a página inicial da Betmotion através do seu smartphone. Clique em ter pontos verticais no canto superior. Abrirá um menu onde você deve selecionar a opção ‘Adicionar para a tela inicial’. A seguir, é necessário confirmar a sua escolha. Pronto, o ícone betmotion apk aparecerá na área de trabalho.

Instalação do Betmotion app para iOS

Esta empresa não possui um aplicativo nativo para celulares iPhone e outros dispositivos da Apple. Portanto, a única opção, além de acessar cada vez a versão mobile, é instalar um atalho no telefone.

Você precisa abrir o site usando seu gadget Apple. No menu inferior do celular, clique no botão localizado no centro. Você vai ver uma lista de opção – selecione ‘Para a tela inicial’. Confirme esta ação clicando em ‘Adicionar’. Dessa maneira, o ícone do site móvel da Betmotion aparecerá entre os apps instalados.

App VS Versão desktop: vantagens e desvantagens

Como o betmotion app download é impossível, as duas versões (móvel e para desktop) são bastante semelhantes.

Só que o site mobile é mais compacto e também parece menos confuso do que a versão para PC. Ambas as versões têm as caraterísticas parecidas, ambas são compatíveis com dispositivos diferentes e até funcionam em celulares antigos.

Uma vantagem óbvia do app é que será possível acessar as apostas e jogos de cassino de onde quiser.

Recursos de apostas esportivas no app Betmotion

Ao baixar o betmotion no seu gadget, o apostador poderá desfrutar de vários recursos interessantes da marca.

Super Odds

Todos os dias, a empresa oferece apostas que prometem aumento de ganhos em 30%.

eSports

Este operador é um dos melhores quando se trata de seleção de jogos e torneios de eSports. Os apostadores poderão escolher entre os jogos como o Dota 2, Call of Duty, Starcraft 2, LoL, Valorant, CS:GO, Overwatch, E-Futebol, E-Hóquei, e-Basquete e muitos outros.

Categoria de ajuda

As apostas esportivas Betmotion têm uma categoria onde os jogadores podem consultar qualquer tipo de aposta em eventos esportivos ou esportes virtuais.

Cassino ao vivo

Os membros da plataforma podem acessar os jogos com dealer ao vivo, como blackjack, bacará e roleta. Além disso existe um betmotion poker download que oferece dezenas de jogos de vídeo pôquer.

Bingo

É mais uma seção do operador que dispõe de várias salas de bingo com prêmios que podem atingir 6, 10 ou 30 mil reais.

Cadastro no App

Para se inscrever na Betmotion, os usuários necessitam realizar três passo simples:

Abra qualquer página desta empresa e clique em ‘Criar conta’. No formulário de cadastro, você deverá colocar seu nome, senha, e-mail, número de celular e escolher uma moeda. Para finalizar o registro, é preciso clicar em ‘Criar conta’ na parte final do formulário.

Bônus móvel Betmotion

A cada promoção de boas-vindas, você pode escolher qual a área do site de apostas que mais te interessa e ganhar bônus para explorar os jogos de cassino ou fazer uma aposta online no seu time do coração.

O betmotion app oferece as opções literalmente para cada seção da plataforma. Quando se trata das apostas esportivas, os novatos poderão ativar o bônus de 100% até R$ 250 no 1º depósito.

Basta criar um perfil, inserir o código promocional BETSPORTS e realizar um depósito de apelo manos 20 reais. Para retirar o prêmio, o jogador terá de preencher um rollover de cinco vezes o valor do depósito mais o bônus com odds de 1.50 ou mais.

Apoio ao cliente no aplicativo Betmotion

O operador disponibiliza uma boa variedade de canais de contato com o suporte disponível 24 horas:

Formulário no site – nesse caso é preciso inserir os detalhes pessoais, como nome e e-mail e depois enviar sua mensagem.

Há um e-mail para ‘Liberação de depósitos’ e mais um para outros assuntos.

É possível contatar a equipe de suporte através do número de WhatsApp.

Existe também o bate-papo ao vivo, mas apenas para os clientes registrados.

Mercados de apostas disponíveis no app

Quanto aos mercados, disponibilizados no betmotion mobile, a seleção é muito boa. Há opções mais populares que incluem:

Vencedor 1X2

Total mais/menos

Dupla chance

Ímpar/Par

Há também outros mercados como: Primeiro gol, Último gol, Margem de vitória, Handicap Asiático, Placar exato e várias opção ‘Combo’.

Experiência do usuário

No geral, o betmotion apk é muito atraente e bem organizado. A página inicial é apresentada em blocos: promoções, aposta esportiva, ao vivo, slots, bingo, cassino.

Na parte inferior você verá os botões de ajuda, login e cadastro. Há também uma função de pesquisa e nada mais.

Depois de acessar qualquer uma das seções, por exemplo, esportes, o apostador encontrará uma lista de eventos e modalidades disponíveis.

Segurança

A Betmotion Brasil opera sob licença emitida em Curaçao. Além disso, a empresa usa a criptografia SSL recente para proteger os usuários da sua plataforma móvel. O Norton Secured (VeriSign) potencializa a proteção, e o site é certificado como seguro contra malware pelo Transparency Report do Google. O app betmotion e o site principal são reconhecidos pela eCOGRA e possui links rápidos para Gambling Anonymous, Gamblingtherapy.org, GamCare, etc.

Formas de depósito

Embora a marca ofereça poucas opções, todas elas são extremamente convenientes:

Método Valor mínimo Tempo de processamento ecoPayz R$ 20 30 minutos Neteller R$ 20 5 minutos Skrill R$ 20 3 minutos Transferência bancária R$ 20 5 minutos Bitcoin R$ 400 5 minutos

Em raras ocasiões, seu depósito poderá levar até 24 horas para ser processado.

Atenção: alguns Boletos poderão ter limite de R$500.

Apostas ao vivo

Ao clicar na seção live do betmotion app download, você encontrará não apenas as apostas esportivas, mas também a categoria de jogos de cassino ao vivo. Mas vamos focar nos esportes.

Não existe um recurso de streaming em direto, mas os usuários podem verificar as estatísticas ao vivo.

Quanto à seleção de eventos, os jogadores encontrarão as mesmas disciplinas e os mesmos mercados da seção pré-jogo.

Resumo

Embora a Betmotion não ofereça um app dedicado para celulares iOS e Android, sua versão mobile é realmente muito boa. É bem estruturada e rápida, contém os mesmos jogos e esportes que o site para desktop e possui todos os recursos necessários.

A única desvantagem é a ausência de transmissões ao vivo. O cadastro é rápido e fácil. Há poucas formas de pagamentos, mas todos os métodos mais comuns estão presentes.

Achamos que vale a pena experimentar o betmotion apk.

FAQ

A Betmotion possui apostas live no aplicativo?

Sim, existe uma seção separada onde os membros da empresa vão encontrar mais de 30 esportes para fazer palpites.

É fácil depositar e sacar dinheiro através dos apps?

O processo não é demorado no caso dos depósitos – são quase instantâneos. Já os saques demoram 3 ou mais dias.

