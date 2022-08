Banda Alto Astral é a atração do Baile de Mesas em Guaçuí neste sábado (6)

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

Está chegando a grande noite que marca o retorno do Baile de Mesas Realizado pelo GFC Eventos, a segunda edição do evento vai acontecer neste sábado (6), a partir das 21h, na Casa da Prata, num ambiente bucólico e agradável. O lugar ideal para curtir na sua melhor companhia ou com amigos.

Continua depois da publicidade

A música de qualidade vai ser garantida por uma das melhores bandas de baile do Brasil, a Banda Alto Astral que já fez participações especiais em várias novelas da Rede Globo. A exibição, inclusive, pode ser conferida na recente reapresentação da novela “A força do querer”. A banda também se apresenta em cruzeiros dançantes e tem muitas participações no tradicional Baile de Gala de Cachoeiro de Itapemirim.

Além da boa música e o lugar charmoso, o evento traz a marca das realizações do GFC Eventos que promete uma festa com muitas emoções, música de primeira e gastronomia de qualidade. Será oferecido um buffet de primeira linha, com 5 horas de petiscos liberados. Tudo preparado com a qualidade do Buffet Imperial.

A Casa da Prata é conhecida por ser um lugar charmoso e acolhedor, localizada às margens da rodovia que liga Guaçuí a Varre Saí (RJ). Na verdade, é a última propriedade antes da divisa com o Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

E para participar da festa, basta reservar a mesa ou adquirir os convites que já estão à venda. Lembrando que há um limite de público, então, é melhor garantir logo o seu. Os telefones para contato são (28) 99941-2105 ou (28) 3553-0517.

Serviço

Baile de Mesas

Data: Dia 6 de Agosto (sábado)

Horário: A partir das 21h

Local: Casa da Prata (Asfalto Guaçuí x Varre-Sai)

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].