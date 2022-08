Bairros de Cachoeiro terão vacinação contra raiva em setembro

Por Redação - Redação 23

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizará, nos dias 3 e 10 de setembro (sábados), das 8h às 16h, uma ação de vacinação antirrábica em bairros de Cachoeiro, para cães e gatos acima de três meses de vida.

Serão instalados, ao todo, mais de 50 pontos de imunização em locais estratégicos, como quadras esportivas, escolas e unidades de saúde, com o objetivo de facilitar o acesso ao imunizante – confira o cronograma abaixo.

Os animais deverão ser acompanhados por tutores maiores de 18 anos, que precisarão apresentar documento pessoal com foto e o cartão de vacina do bichinho – caso não tenha, o documento será providenciado no momento da vacinação.

A raiva é uma doença infecciosa, transmitida ao ser humano pela saliva e secreções de animais infectados, principalmente, por mordeduras, arranhaduras e lambeduras. Cães e gatos são a principal fonte de infecção, mas há, também, os morcegos, gatos do mato, saguis e gambás. A letalidade da doença é de quase 100%.

De acordo com a Semus, a sede de Cachoeiro tem uma população de cerca de 20 mil cães e gatos.

“Estamos programando essa ação para reforçar a aplicação da vacina antirrábica nos animais de estimação em nossa região. É muito importante que os tutores fiquem atentos às datas e levem seus pets para receber a vacina, que precisa ser aplicada anualmente. Essa doença é muito perigosa e já foi erradicada em alguns países, graças aos programas de vacinação”, frisa o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Vacinação no interior

No último mês de junho, equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Cachoeiro percorreram áreas rurais do município para vacinar cães e gatos contra a raiva. As ações de vacinação nas sedes dos distritos estão sendo planejadas pelo setor.

Vacina disponível na UVZ

A vacina contra a raiva está disponível, durante todo o ano, na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Aeroporto. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. A dose é gratuita e, para a aplicação, é necessário que o responsável seja maior de idade e esteja com documento pessoal e com cartão de vacina do animal. A UVZ também estará vacinando nos dias 3 e 10 de setembro, das 8h às 16h.

Pontos de vacinação no dia 3 de setembro (sábado)

Rubem Braga – Igreja São Cristovão

Fé e Raça – Emeb Profª Gércia Ferreira Guimarães

Alto Village – Unidade de Saúde

Village da Luz – Supercreche

Aquidaban – Ginásio de Esporte Ermo Gomes

Novo Parque – Unidade de Saúde

Abelardo Machado – Unidade de Saúde

Nossa Senhora da Penha – Igreja São Benedito

Ferroviários – Secretaria Municipal de Saúde

Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora Aparecida – Emeb Maria do Carmo Magalhães

Coronel Borges – Emeb Olga Dias

São Luiz Gonzaga – Emeb Profª Juracy Cruz

Baiminas – Gerência de Transportes

Amaral – Quadra Esporte \ Unidade Saúde

Sumaré – EEEF Fraternidade Luz

Bela Vista – Seminário Bom Pastor

União – Unidade de Saúde

Álvares Tavares – Igreja Católica São Brás (08h às 12h)

Monte Belo – Associação De Moradores

Nossa Senhora da Glória – Associação de Moradores (08h às

12h

Paraíso – Emeb Valdy Freitas

São Geraldo – Portaria do CMU (08h às 12h)

Amarelo – Associação de Moradores (Amobam)

Alto Amarelo – Emeb Virginia Athayde Coelho

Pontos de vacinação no dia 10 de setembro (sábado)

Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno

Basileia – Praça José Antônio Santana

Recanto – Centro Cultural Mestre Salatiel

Otton Marins – EEEF Rotary

Zumbi – Emeb Julieta Depes Tallon

Alto Eucalipto – Emeb Governador Eurico Vieira De Resende

Alto Zumbi – Igreja Católica Santa Ana

Monte Cristo – Conselho Tutelar

Jardim Itapemirim – Emeb Galdino Teodoro Da Silva

São Francisco de Assis – Emeb São Francisco de Assis

Parque Laranjeira – Emeb Profª Lucilia Araujo Moreira

Agostinho Simonato – Unidade de Saúde / Quadra de Esportes

Gilson Carone – Unidade Básica de Saúde

Gilson Carone – Residencial Otilio Roncete (08h às 12h)

Elpidio Volpini (Valão) – Unidade de Saúde

Teixeira Leite – Emeb Elísio Cortes Imperial \ Igreja

Vila Rica – Unidade de Saúde\ Quadra \ Ass. Moradores

Nova Brasília – Ginásio Municipal de Esportes

Luiz Tinoco da Fonseca – Unidade de Saúde

Waldir Furtado Amorim – Unidade de Saúde

Coramara – Emeb Coramara

Alto Coramara – Emeb Prof Deusdedit Baptista

Rui Pinto Bandeira – Pracinha da Cultura

Boa Vista – Unidade de Saúde

Marbrasa – Igreja Católica São José (ao lado da UPA)

São Lucas – Associação de Moradores

