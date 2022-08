Assinada ordem de serviço do asfaltamento dos dois últimos trechos da Estrada Parque do Caparaó

Por Marcos Freire - Marcos Freire 9

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), assinou a ordem de serviço que autoriza os serviços de asfaltamento dos dois últimos trechos da Estrada Parque do Caparaó, do Programa Caminhos do Campo. Um trecho liga a BR262 à localidade de Santa Clara, em Iúna, (13 km) e outro que liga Pedra Roxa a São José do Caparaó com acesso à Santa Clara (8 km)

A assinatura aconteceu na manhã deste sábado (13) e o valor total que será investido é de mais de R$ 25,5 milhões. Serão investidos R$ 15.199.999,78, no primeiro trecho, e mais R$ 10.378.353,63, no outro.

A solenidade foi realizada na comunidade de Santa Clara, contado com a presença do secretário de Estado de Agricultura, Mário Louzada, e dos prefeitos de Iúna, Romário Vieira, de Ibitirama, Ailton da Costa Silva – Vein – e de Irupi (em exercício), Paulino Lourenço. Também estava presente o secretário de estado de Turismo, Fernando Rocha, e vereadores dos três municípios, além de lideranças das comunidades envolvidas e populares.

O secretário Mario Louzada destacou que o Governo do Estado está realizando obras em todos os municípios e comunidades do estado “Não importa o tamanho da comunidade, não importa as vontades de cada um, os sonhos de cada um, todo mundo tem direito de sonhar com as coisas, todo mundo tem direito de ter as coisas em sua comunidade e o Governo do Estado não consegue fazer tudo, mas faz tudo o que é possível”, afirmou.

Já o secretário de estado de Turismo, Fernando Rocha, colocou que o asfaltamento desses trechos de estada trará benefícios para a agricultura e o turismo na região do Caparaó, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na localidade. “E para fazer turismo, primeiro, tem que atender bem os moradores do lugar”, destacou.

O prefeito de Iúna, Romário Vieira, enfatizou que ele e os prefeitos dos outros dois municípios, Irupi e Ibitirama, são abençoados por Deus, por estarem recebendo essa obra em seus mandatos. “Isso é uma coisa que não tenho nem palavras para dizer o quanto a população vai ser beneficiada com essa estrada”, disse.

Mais asfaltamento

O Governo do Estado também assinou outra ordem de serviço para o recapeamento do asfalto da via principal da sede de Ibitirama. A cidade é cortada pela rodovia ES185, onde serão investidos R$ 900 mil para a recuperação asfáltica que trará benefícios para a cidade que ficará de cara nova. A ordem de serviço foi assinada na sexta-feira (12), quando também foi autorizada o serviço para a construção da ponte de Pedra Roxa.

