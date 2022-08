As panelinhas de barro estão chegando em Castelhanos, balneáio de Anchieta

Por Redação - Redação 42

Mil panelinhas de barro saem de Goiabeiras nesse sábado em direção a Castelhanos. A equipe da Associação Castelhanos em Ação vai até Vitória buscar as panelinhas que vão direto para as mãos dos visitantes do 6º Festival da Moqueca Capixaba durante o Moquecão que acontece no sábado, dia 10 de setembro.

“A verdadeira moqueca capixaba tem que ser feita em panela de barro. Elas são o principal elemento cultural dos pratos típicos do nosso estado. Por isso nós não abrimos mão de adquirir as nossas diretamente das artesãs de Goiabeiras, local tradicional da produção dessas panelas”, justifica uma das organizadoras do Festival, a chef Kênia Mota.

O primeiro lote de panelinhas começou a ser comercializado na segunda-feira. Quem adquire a panelinha tem direito a uma moqueca completa, com arroz e pirão no dia do Moquecão – maior e melhor moqueca capixaba em panela de barro do mundo – como a organização do evento faz sempre questão de frisar.

Este ano, o festival começa no feriado da independência quando também é comemorado o Dia Municipal da Moqueca Capixaba e encerra-se no dia 30/9, Dia Estadual da Moqueca Capixaba. Durante todo esse período os restaurantes e quiosques participantes têm ofertas especiais para os visitantes do balneário de Castelhanos. Entre 7 e 11 de setembro o point é a Praça da Moqueca em frente à praia onde acontecem apresentações culturais e musicais, além do famoso “Moquecão”.

O 6º Festival da Moqueca Caíxaba é uma realização da Associação Castelhanos em Ação e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta. Entre os patrocinadores estão a Egecon Engenharia, o Thanharu Praia Hotel, a construtora Sanval, a SP Engenharia, o Sicoob Sul Litorâneo e a JC Lima.

