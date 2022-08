Ao tentar salvar o neto, mulher morre atropelada por ônibus escolar em Atílio Vivácqua

Por Redação - Redação 2274

Ivanir Ricardo de Faria Pedro, de 55 anos, mais conhecida por amigos e familiares como dona Vanda, morreu na manhã desta terça-feira (9), ao tentar salvar o neto. Ela acabou sendo atropelada por um ônibus escolar, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O atropelamento foi registrado no km 428, às margens da BR-101, na comunidade rural de Bela Vista. Dona Vanda estava no ponto de ônibus, como de costume, a espera de seus netos, que retornavam da escola para casa, no veículo municipal.

Segundo informações passadas pela Secretaria Municipal de Educação de Atílio, no momento do acidente, o ônibus estava com cerca de 15 crianças e monitoras escolares. O motorista então, deixou os alunos no ponto de ônibus e, a vítima, não esperou o veículo sair, tentou atravessar, sendo fatalmente atropelada. Informou ainda, que o motorista prestou declarações durante a tarde.

Já populares contaram que dona Vanda estava no local, juntamente com seu neto de três anos. Ao recepcionar os outros netos, ela e o menino estavam muito perto do veículo. Ao sair, o ônibus acabou passando por cima do pé da criança. A avó então, tentou salvá-lo e acabou sendo atropelada.

O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA). De acordo com o hospital, a criança estava com um ferimento leve no pé. Ele passou por atendimento e foi liberado.

A prefeitura do município ficou de nos mandar uma nota sobre o assunto e, assim que tivermos o material, ele será publicado.

Perícia foi acionada

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada no início da tarde desta terça-feira (9). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

