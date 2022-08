Anchieta terá Casa do Artesanato; edital é lançado na próxima terça (16)

Por Redação - Redação 16

Anchieta vai ganhar a Casa do Artesanato Anchietense. O local irá funcionar em um prédio localizado na rua Costa Pereira, nº 73, no bairro Porto de Cima – entre o Hospital do Mepes e a Casa da Cultura, na sede municipal. No local serão expostos produtos de 30 artesãos. Para participar os interessados devem se inscrever, de acordo com um edital que será lançado no próximo dia 16 de agosto, no site da prefeitura.

Conforme a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, que organiza a iniciativa, irão fazer parte dos expositores os 30 primeiros inscritos. O edital terá validade de um ano, sendo assim, a qualquer momento poderão haver novas inscrições e havendo vacância, poderá ser contemplado entre os 30 expositores da casa.

De acordo com a titular da pasta, Maria Fernanda Barros, poderão se inscrever artesãos e pessoas que fazem trabalhos manuais, mediante comprovação. A iniciativa é válida somente para moradores de Anchieta.

Os dias e horários de funcionamento do espaço serão definidos entre a gerência e os expositores inicialmente classificados.

Inscrições a partir da publicação do edital: 16 de agosto no site www.anchieta.es.gov.br

Informações: [email protected]

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL E COMO SE INSCREVER.

