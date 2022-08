Anchieta oferece cursos de qualificação para moradores; inscrições já estão abertas

Por Redação - Redação 30

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Sala do Empreendedor e da Secretaria de Turismo, está com vagas abertas para dois novos cursos de qualificação: assistente administrativo e bem receber o turista. As aulas serão presenciais e as inscrições já podem ser realizadas.

O curso de assistente administrativo tem início no dia 22 de agosto e terá carga horária de 160h. As aulas vão acontecer na Sala do Empreendedor, no Centro Administrativo II, das 18h às 22h. As inscrições devem ser realizadas na Sala do Empreendedor ou pelo telefone (28) 3536-3669. O curso tem apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Já para o curso ‘bem receber o turista’ as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Turismo, pelo e-mail [email protected] ou pelo teleone (28) 99983-4403. As aulas irão acontecer de 29 de agosto a 02 de setembro, das 13h às 17h, na escola Família Agrícola de Olivânia, no interior do município. O curso tem apoio da Secretaria de Estado do Turismo.

Mais informações:

Curso assistente administrativo – informações (28) 3536-3669.

Curso bem receber o turista – informações (28) 99983-4403

