Amor Sem Fronteiras: projeto criado por capixaba leva ajuda a mulheres no Quênia

Com uma população estimada em quase um milhão de pessoas, o condado de Turkana, no Quênia, sedia as ações e atividades humanitárias do Projeto Amor Sem Fronteiras, promovidas por um grupo de capixabas. A iniciativa, capitaneada pela missionária Penha Arraz, foi criada em 2019 após uma viagem humanitária ao país. A necessidade de apoio e cuidado com a população é urgente, haja vista as condições precárias em que a maioria vive: cerca de 70% dos habitantes vivem como nômades, a energia elétrica está disponível apenas para 1,5% dos lares, sem falar da escassez de água.

Penha Arraz explica que está em andamento a captação de recursos para uma nova viagem de ajuda humanitária. “Montamos um salão-escola e, entre janeiro e junho deste ano, formamos 30 mulheres. Uma vitória especial que garante subsistência, trabalho e dignidade às famílias beneficiadas. O objetivo é captar recursos para ajudar ainda mais comunidades carentes do Quênia”, conta.

Para levantar os valores necessários para a próxima missão, os voluntários do Projeto Amor Sem Fronteiras estão realizando a venda de camisas personalizadas do projeto missionári. “Em 2019, conseguimos levar doações e alimentar nove tribos; já em 2022, avançamos e, além do apoio com alimentação, contribuímos para a formação profissional de 30 mulheres no salão-escola. Agora, a meta é ajudar ainda mais pessoas”, conta.

Como ajudar?

Saiba mais no Instagram: @asfronteiras

Pix para doações: [email protected]

Sobre Penha Arraz

Penha Arraz tem uma história de superação. Crescida na região de Boa Vista, em Vila Velha, começou no mercado de beleza há 18 anos, fazendo um curso no Senac. Muito antenada, a empresária começou como cabeleireira e, com o tempo, se especializou na área de micropigmentação, o que lhe rendeu vários prêmios nacionais e internacionais.

Vinda de família muito pobre, a empresária começou de baixo e hoje tem o Spazio Penha Arraz: com 600 metros quadrados é dividido em dois andares, o local tem como objetivo projetar o conforto de uma casa, já que foi totalmente montado para oferecer aos clientes os mais diversos tipos de tratamentos de beleza, estética e bem estar. O segundo andar inteiro é dedicado exclusivamente para as noivas e madrinhas. Com uma decoração luxuosa e atendimento personalizado para atendê-las.

