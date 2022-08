Afinal, o caixão que foi parar no meio da rodovia, em Jerônimo Monteiro, estava ou não “ocupado”?

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 370

Advertisement

Advertisement

Na madrugada de quinta-feira (18), moradores de Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro, se depararam com um caixão, em meio a ES 482, que corta o bairro. A cena inusitada chamou atenção da população e uma imagem da urna funerária começou a circular em grupos de Whatsapp.

Continua depois da publicidade

Segundo moradores, o caixão caiu na via depois que a porta traseira do veículo que o transportava abriu, ao passar por um redutor de velocidade, que fica bem próximo de onde o compartimento foi achado.

Uns disseram que havia um corpo no caixão, outros, afirmaram que estava vazio. E, para acabar com essa dúvida, a reportagem do AQUINOTICIAIS.COM foi em busca dessas informações. O Grupo Zelo informou que havia sim um corpo. E que, poucos minutos depois de o incidente ocorrer, funcionários voltaram ao local para buscar a urna e colocaram o cadáver em um outro caixão.

“Lamentamos o incidente ocorrido na madrugada de ontem (quinta-feira), com uma urna que estava sendo transportada pela Rodovia ES-482, na altura do município Jerônimo Monteiro. A empresa informa que está apurando com diligência as causas do ocorrido e que realiza regularmente a revisão de sua frota de veículos.”

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].