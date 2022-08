Aeroporto de Cachoeiro terá pista maior que a do Santos Dumont; projeto sai em setembro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 105

O projeto de ampliação do Aeroporto Raimundo de Andrade, em Cachoeiro de Itapemirim, estará pronto em setembro. As obras, que contarão com investimento de R$ 80 milhões do Governo do Estado, contarão com ampliação de 200 metros da pista, totalizando 1.500 metros. Serão construídos, também, dois novos terminais de passageiros. “Ficará maior do que Santos Dumont”, avalia o secretário de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alex da Vitória, que também está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município.

“Até o final de setembro, esse projeto vai ser apresentado à prefeitura. Será feita a ampliação da pista, onde será necessário fazer corte e aterro. Além disso, serão construídos mais dois terminais de passageiros. Um de embarque e outro de desembarque. Eles vão melhorar o fluxo interno do aeroporto”.

Alex da Vitória falou das obras com exclusividade para o Aqui nas Cidades, programa diário do AQUINOTICIAS.COM que foca em temas importantes para o Sul do Espírito Santo. Segundo ele, a ampliação do aeroporto é, a cada dia, mais necessária por conta do crescimento da demanda.

“Uma cidade como Cachoeiro, que começa a respirar negócios, tem de se preparar estruturalmente. Para dar uma ideia, a demanda de voos particulares em Cachoeiro subiu consideravelmente. Só este ano, tivemos cerca de 2.200 pousos e decolagens. Isso significa que nossa frota de aeronaves aumentou e a demanda por elas também, por conta do mercado aquecido. E isso é muito bom para todos”.

Ao fim da obra, explica, a cidade terá um grande ativo que poderá ser incluído no hub da aviação brasileira. Por isso, o Governo do Estado orientou a mostrar o projeto para o Governo Federal, para que o aeroporto entre nas concessões. “É a chance de termos voos locais para aeroportos nacionais e até internacionais, conectando Cachoeiro ao restante do mundo. Seria incrível para a economia”, pontua o secretário.

