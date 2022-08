Acompanhamento personalizado para a saúde na terceira idade

Por Redação - Redação 17

A terceira idade inspira cuidados para prevenir perigos à saúde, sendo necessário estimular o autocuidado e a prevenção de doenças típicas desta fase da vida ou complicações de doenças já existentes.

O diagnóstico precoce de doenças é uma das necessidades na terceira idade, de acordo com a médica da Unimed Sul Capixaba, Welza de Abreu Brito.

Para isso, a Unimed disponibiliza a seus beneficiários com 60 anos ou mais um sistema integrado de atenção à saúde e de acompanhamento constante por meio de uma equipe multiprofissional, por meio do programa Idoso Bem Cuidado.

“É muito importante intensificar os cuidados com idoso para terem qualidade de vida, evitar o agravamento de doenças pré-existentes e ao mesmo tempo prevenir acidentes, quedas e outras situações de risco”, diz Welza.

Os participantes do programa recebem acompanhamento periódico por uma equipe multidisciplinar com profissionais como médico, enfermeiro e nutricionista, além de um Plano de Cuidados personalizado, elaborado a partir das necessidades de saúde do participante, sem custos adicionais nos atendimentos e para os exames laboratoriais definidos no Plano de Cuidados, nas unidades do Laboratório Unimed.

Além disso, os participantes do programa têm atendimento exclusivo nas Unidades da Unimed Sul Capixaba em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Iconha.

Quem pode participar?

Clientes Unimed Sul Capixaba com 60 anos ou mais em dia com as obrigações de seus planos. Para mais informações sobre como participar do programa ‘Idoso bem Cuidado’, é possível enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número (28) 2101-6255.

