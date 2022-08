37ª Feira da Bondade em Cachoeiro tem atrações musicais confirmadas

Por Redação - Redação 3

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou, nesta terça-feira (30), as atrações musicais da 37ª edição da Feira da Bondade, que será realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, no Parque de Exposição do Aeroporto.

Na sexta-feira (9), às 20h30, a programação artística será aberta com um concerto de alunos da oficina de musicalização do projeto Casa Verde. Em seguida, a partir das 22h, a cantora Paula Neves vai agitar os presentes com muita música sertaneja.

No sábado (10), as atrações começam mais cedo, às 12h, com o forró de Zé Antônio Irmão, que será sucedido pelas apresentações de Giovani Ramos e do DJ Jorge Morais. À noite, a partir das 19h, subirá ao palco o cantor Matheus Gaspari, que apresentará um variado repertório de rock, seguido pelas bandas Art Samba e Aço Doce.

Já no domingo (11), a partir das 10h, as atrações ficarão por conta do violonista Ney Costa com o grupo de chorinho Pó de Mico, da tradicional banda 26 de Julho e da musicista Alessandra Biato com o grupo Bambas do Samba.

Às 17h, a Turma da Tina fará uma apresentação especial para divertir a criançada, com muitas canções e cosplay de personagens infantis famosos.

“Preparamos uma programação diversificada, voltada para públicos de todas as idades. Durante os dias da Feira da Bondade, o Parque de Exposição se tornará um ponto de encontro de famílias e amigos, unidos no apoio às instituições sociais participantes, nessa grande festa da solidariedade”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Outras atrações

Além da programação musical, a Feira da Bondade terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes, Corrida Kids da Bondade, homenagens e parque de diversões.

Nesta edição, o estacionamento será gratuito e os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

Programação da Feira da Bondade

09 de setembro – sexta-feira

19h30 – Abertura Oficial

20h30 – Casa Verde

22h – Paula Neves

10 de setembro – sábado

12h – José Antonio da Silva

13h30 – Giovane

15h – DJ Jorge Morais

16h30 – Corrida Kids da Bondade

19h – Matheus Gaspari

20h30 – Art Samba

22h – Aço Doce

11 de setembro – domingo

10h – Ney Costa e grupo Pó de Mico

11h30 – Banda 26 de Julho

13h – Alessandra Biato “Bambas do Sambas”

14h30 – Palco Solidário

17h – Turma da Tina

