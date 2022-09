Flamengo goleia Vélez em noite de Pedro e fica perto da final da Libertadores

Por Estadão - Estadão 6

O Flamengo viveu uma noite perfeita nesta quarta-feira, em Buenos Aires, no Estádio José Amalfitani, onde Pedro brilhou e marcou três gols para construir uma goleada por 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em jogo válido pela rodada de ida das semifinais da Copa Libertadores. O outro gol do tranquilo triunfo em solo argentino foi marcado por Everton Ribeiro.

Assim, o time comandado por Dorival Júnior continua invicto no torneio continental, muito perto de carimbar a vaga na final. O reencontro com o Vélez será já na próxima quarta-feira, no Maracanã, e o time da Argentina precisará vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar direto, terá de buscar uma vantagem de cinco ou mais gols .

O entrosado ataque flamenguista encontrou uma defesa sem sintonia e a deixou cada vez mais perdida no decorrer do tempo. O Vélez cometeu muitos erros desde o início, da saída de bola à marcação, e permitiu que os visitantes ficassem bastante à vontade. No setor ofensivo, o time argentino sentiu a falta do jovem meia Máximo Perrone, um de seus grandes destaques da temporada, e deu pouco trabalho para os rubro-negros.

Na primeira boa investida dos donos da casa, Santos espalmou um chute perigoso de Janson. Pouco tempo depois, aos 31 minutos, o Flamengo respondeu abrindo o placar com Pedro, que apareceu livre na área, aproveitando nova falha defensiva do Vélez, e desviou um bom cruzamento efetuado pelo zagueiro Léo Pereira.

O empate quase saiu na sequência, quando Orellano bateu falta e acertou a trave, mas os flamenguistas não deixaram os adversários se empolgarem com o lance. Aos 45, Gabigol recebeu a bola de João Gomes dentro da área e acertou um belo passe de primeira para everton Ribeiro marcar o segundo gol.

O domínio brasileiro continuou no segundo tempo. Bem organizado no meio de campo, com boas atuações da dupla de volantes Thiago Maia e João Gomes, o Flamengo não deixava o Vélez se aproximar muito de sua área e conseguia chegar rápido ao campo de ataque. Aos 15, Pedro marcou mais um, no desfecho de uma linda jogada, tocando por cima de Hoyos após receber passe em profundidade de Gabigol, o garçom da noite

Nervoso e abalado, o time argentino sentiu a atmosfera de tensão gerada entre os torcedores e foi amassado pelo adversário, que não parou de buscar o ataque mesmo com a boa vantagem construída. Por isso, o Flamengo chegou ao quarto gol, também marcado por Pedro, em lance no qual ficou com a bola após um desvio e colocou na rede.

FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD 0 X 4 FLAMENGO

VÉLEZ SARSFIELD – Hoyos; Jara, De Ios Santos, Valentín Gómez e Ortega; Cáseres (Seoane, Garayalde, Orellano (Julián Fernández) e Janson; Walter Bou (Osorio) e Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.

FLAMENGO – Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Vidal), João Gomes (Victor Hugo), Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Pulgar); Gabigol (Everton) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Pedro, aos 31 minutos, e Everton Ribeiro, aos 45 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 15, e aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilmar Roldan (COL).

CARTÕES AMARELOS – Valentín Gómez ,Seoane e De los Santos (Vélez Sarsfield); Pulgar Davdi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia e Gabigol (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

