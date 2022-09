Serena Williams vence 2ª do ranking mundial no US Open e adia a aposentadoria

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Não foi desta vez que os fãs do tênis vão ficar sem uma de suas maiores jogadoras da história. A norte-americana Serena Williams derrotou, nesta quarta-feira, a estoniana Anett Kontaveit, segunda colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/2, em duelo válido pela segunda rodada do US Open. Esta poderia ter sido sua última partida, já que anunciou a decisão de se aposentar após o Grand Slam americano, do qual é hexacampeã.

Continua depois da publicidade

O primeiro set foi bastante equilibrado. Nos seis primeiros games, as jogadoras foram vem no saque e conseguiram manter bem seus serviços. O sétimo game durou mais de 13 minutos e Serena teve três chances para quebrar o serviço de Kontaveit.

A jogadora da Estônia mostrou muita coragem para forçar bolas importantes e até teve a ajuda da fita em uma jogada para conseguir manter vantagem no placar em 4/3.

Advertisement

Depois de manter seu saque e empatar a partida, Serena continuou batendo forte na bola e foi beneficiada por três erros de Kontaveit para obter a primeira quebra ma partida: 5/4. Mas a estoniana mostrou sua determinação no game seguinte e devolveu a quebra para a americana, com direito a dupla falta. O silêncio tomou conta do Arthur Ashe Stadium.

Continua depois da publicidade

Com a conservação dos serviços nos dois games seguintes a definição do set foi para o tie-break. A disputa foi intensa, nervosa e equilibrada. Serena conseguiu um mini-break, abriu 5/3 e depois fechou em 7/4, para alegria do cineasta Spike Lee e do golfista Tiger Woods.

Kontaveit, demonstrando muito equilíbrio emocional, voltou para o segundo set em ritmo forte e já quebrou o primeiro serviço de Serena, sem propiciar um ponto sequer a Serena. Ela continuou com grande movimentação de fundo de quadra para manter seu serviço e quebrar mais uma vez o da americana: 3/0.

Surpreendentemente, Kontaveit joga mal o quarto game e tem seu saque quebrado, mas logo se recupera em seguida e, sem dar chances, abre 5/1 no set. Serena volta a sacar bem e diminui a desvantagem para 5/2, mas não impediu que a adversária fechasse o set em 6/2 e levasse a decisão para o terceiro e último set.

Continua depois da publicidade

E a definição foi incrível. A torcida passou a pressionar Kontaveit a cada jogada, a ponto de reclamar de uma bola conferida no VAR. A própria Serena fez sinal negativo para que o público parasse com a reclamação. A americana respondeu na quadra e abriu 2/0, mas a estoniana diminuiu com mais uma quebra de saque.

Agressiva, Serena também conseguiu mais uma quebra, manteve seu serviço e abriu 4/1. Kontaveit ameaçou reagir como havia feito em outros momentos da partida, mas Serena foi implacável e fechou em 6/2.

Com chances remotas de título no US Open, apesar da esperança, Serena deve encerrar sua carreira, os 40 anos, com a incrível marca de 23 troféus de Grand Slam, um recorde na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968. Acima dela está apenas a australiana Margaret Court, que conquistou quase todos os seus 24 troféus antes da profissionalização do esporte.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].