Macy Gray faz quatro shows no Blue Note paulista antes do Rock in Rio

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Uma das atrações do Rock in Rio 2022, Macy Gray confirmou quatro shows antes de subir ao Palco Sunset do festival carioca. Ela estará no Blue Note São Paulo nos 9 e 10, em dupla apresentação diária, às 20h e 22h30.

Continua depois da publicidade

Com estilo marcante, sua voz rouca imprime força ao repertório que é uma viagem pela soul music e o rhythm and blues. Influenciada por nomes como Billie Holiday e Betty Davis, a premiada cantora e compositora ganho o Grammy em 2000 de Melhor Performance Vocal Pop pelo hit I Try, e recebeu dois Brit Awards.

Neste ano, além dos shows agendados, Macy Gray terá um novo álbum, The Reset. Segundo informações divulgadas para a imprensa, o disco está preparado para criar mais discussões sobre o que está acontecendo no mundo de hoje e ajudará a redefinir o que a música pop deve ser. Ao mesmo tempo, oferecendo aos amantes de sua obra a mesma música incrível que os encantou.

Advertisement

Serviço

Continua depois da publicidade

Macy Gray

Local: Blue Note São Paulo. Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação. – São Paulo/SP

Datas: 9 e 10 de setembro

Continua depois da publicidade

Horário: Às 20h e 22h30 – Abertura da casa: 19h

Ingressos: R 340/ R$ 880.

Bilheteria Oficial – Sem Cobrança de Taxa de Serviço

LOCAL: Blue Note – São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2° andar – Consolação, São Paulo/SP

Vendas através do site Eventim

Meia-Entrada e Ingressos Promocionais

Confira em no site do Eventim as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

Redação C2

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].