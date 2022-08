Martine Grael e Kahena Kunze estreiam no Mundial de 49er FX de vela no Canadá

Por Estadão - Estadão 2

A dupla bicampeã olímpica de vela formada por Martine Grael e Kahena Kunze já está em águas canadenses para a disputa do Campeonato Mundial de 49er FX que começa nesta quarta-feira, e vai até o dia 5 de setembro. O evento é a principal competição da temporada e faz parte da preparação das brasileiras para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A Baía de St. Margaret é um dos destaques das províncias marítimas do Canadá, com ventos regulares e saída para o oceano Atlântico Norte. De acordo com a organização do evento, estão previstos ventos fortes do sul nas próximas horas antes da entrada de uma frente quente na quarta-feira à noite. A raia da competição é considerada única e pode oferecer velejadas mais técnicas e arrojadas.

O evento também recebe o Mundial de Nacra 17 e 49er. Na classe 49erFX estão inscritas 37 duplas de 19 países.

Serão 3 dias de regatas classificatórias a partir desta quarta-feira, com as regatas finais de disputa pela medalha acontecendo na próxima segunda-feira, 5 de setembro.

A temporada de 2022 tem sido bastante proveitosa para a dupla bicampeão olímpica. No calendário de competições previsto até aqui, Martine Grael e Kahena Kunze já disputaram quatro campeonatos e o saldo foi amplamente positivo.

Elas conquistaram três ouros (Campeonato Europeu, Semana Olímpica da França, em Hyeres, e na Olympic Week), além da medalha de prata no Trofeo Princesa Sofia, na Espanha.

