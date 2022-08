TSE confirma decisão de excluir vídeos da reunião de Bolsonaro com embaixadores

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou por unanimidade a decisão liminar do relator Mauro Campbell que determinou a exclusão de vídeos do presidente Jair Bolsonaro (PL) na reunião com embaixadores em 18 de julho. A decisão atendeu a pedido do PDT.

Continua depois da publicidade

Na ocasião, Bolsonaro propagou acusações sem provas ao sistema eleitoral e difamou ministros do STF. “Longe de adotar uma postura colaborativa, o representado Bolsonaro insiste em divulgar fatos sabidamente inverídicos ao afirmar que há falhas no sistema eleitoral”, disse Campbell.

A reunião de Bolsonaro com embaixadores foi transmitida no Instagram, Facebook, YouTube e pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), esta de caráter público.

Lavínia Kaucz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].