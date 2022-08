Botafogo põe Ribeirão Preto na rota de shows com arena e prevê faturar R$ 6,5 mi

Por Estadão - Estadão 2

Na briga pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro – soma três pontos após dois jogos no quadrangular decisivo -, o Botafogo-SP é sinônimo de sucesso fora de campo. Em um processo de reestruturação que começou em 2018, o clube de Ribeirão Preto, que se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e é administrada pela Trexx Holding, empresa gerida por Adalberto Baptista, ex-dirigente do São Paulo, transformou o antigo Santa Cruz em arena multiuso e colocou os grandes shows na rota da cidade a 300 quilômetros de distância da capital.

A Arena Eurobike está recebendo estrelas da música mundial. A banda Iron Maiden passa por Ribeirão Preto nesta terça-feira antes de se apresentar no Morumbi, no dia 4 de setembro. Em maio, o local recebeu lotação máxima (30 mil pessoas) para o grupo Kiss e, ainda este ano, está previsto o show do Guns N’Roses, além de outras sete apresentações até o fim do ano.

O Botafogo não divulga o valor que pretende arrecadar até dezembro em seu estádio, mas, segundo orçamento obtido pelo Estadão, há uma previsão de lucrar R$ 6,5 milhões em 2022. A quantia é referente ao aluguel do local para os eventos, que geralmente têm casa cheia.

“Ribeirão entrou para a rota de grandes shows e, principalmente, os internacionais, que antes eram realizados apenas em São Paulo. Assim, o Botafogo passa a ser referência com um espaço moderno, atraindo novos torcedores para o futebol e também novos negócios e investimentos”, afirmou Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo SA.

O palco fica na região central do gramado da arena, com visão privilegiada para o campo. A estrutura conta com nove camarotes, além de um lounge exclusivo da Johnnie Walker. Em um outro espaço, há um Hard Rock Café, famosa rede de restaurantes americana com apenas quatro unidades no Brasil.

O Botafogo também aproveitou a sequência de eventos para impulsionar o quadro de sócios. No “Botafanáticos”, plataforma oficial do programa, o plano “VIP”, que custa R$ 349,90 por mês, oferece ingressos para todos os jogos da equipe profissional e acesso garantido para todos os shows na Arena. “É mais uma forma de aproveitar o espaço para alavancar as fontes de renda do clube. Também conseguimos levar o público dos eventos para o futebol, frequentando os jogos e apoiando o Botafogo”, completou Laura Louzada.

Além da Arena, a diretoria inaugurou o Hotel Z, empreendimento que também fica nas dependências do estádio Santa Cruz e serve para concentração dos atletas em dias de jogos em Ribeirão Preto.

