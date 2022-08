Roma vence e assume a liderança do Italiano; Inter de Milão faz 3 em casa

Por Estadão - Estadão 2

Vindo de empate no clássico com a Juventus, a Roma fez valer a sua força como mandante e venceu o Monza por 3 a 0, nesta terça-feira, alcançando a liderança isolada do Campeonato Italiano. Dybala aos 18 e 32 minutos deixou a equipe em vantagem no primeiro tempo. Na etapa final, e Ibañez, aos 16, definiu o placar que levou a equipe liderada pelo técnico José Mourinho aos 10 pontos.

O próximo duelo pela competição acontece no final de semana, quando a equipe grená encara a Udinese, em Údine. Já a derrota complicou os planos do lanterna Monza que ainda não pontuou no torneio.

Quem também entrou em campo nesta terça foi a Inter de Milão. Jogando no Giuseppe Meazza, a equipe treinada por Simone Inzaghi derrotou a vice-lanterna Cremonese por 3 a 1 e aparece na cola da Roma, com 9 pontos, na segunda posição.

Joaquin Correa pegou um rebote dentro da área e abriu o placar logo aos 12 minutos. Melhor no confronto, a Inter voltou a balançar a rede em arremate de Barella já no final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Lautaro Martínez aproveitou um passe na medida para finalizar no canto direito e aumentar, aos 31 minutos. A Cremonese conseguiu descontar nos acréscimos em um chute de David Okereke fechando o placar em 3 a 1

No sábado, o torneio reserva o grande clássico da rodada, já que as duas equipes de Milão vão medir forças.

Fechando os jogos do campeonato, o Milan foi até o Mappei Stadium desafiar o Sassuolo e não passou de um empate sem gols fora de casa. O time do técnico Stefano Pioli perdeu a chance de brigar pela liderança e, com duas vitórias e dois empates, contabiliza oito pontos na classificação e ocupa o terceiro lugar. Com cinco pontos, o Sassuolo aparece no décimo posto.

