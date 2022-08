Cássio exalta disposição defensiva do Corinthians para garantir 'grande vitória'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Corinthians sofreu mais do que o torcedor presente na Neo Química Arena nesta segunda-feira gostaria, mas conseguiu vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Depois de encerrar o primeiro tempo vencendo graças a um gol de Gustavo Mosquito após finalização desviada de Róger Guedes, o time alvinegro levou pressão no final do segundo tempo e teve de contar com mais uma grande atuação de Cássio para não viver nova frustração. Embora ciente do protagonismo, o goleiro fez questão de dividir os méritos com o restante do setor defensivo.

Continua depois da publicidade

“Vitória importante para se manter entre os primeiros. Estou aí para ajudar, quando não consigo defender, o pessoal defende, ajuda. Quero sempre ajudar, eu consegui defender, o Gil também conseguiu. quem entra entrega dedicação”, comentou o ídolo corintiano em entrevista no gramado, destacando a boa atuação do experiente zagueiro, que foi bem nos desarmes e se posicionou com inteligência para conter o ataque bragantino.

Ao lado de Gil, Balbuena também fez uma partida segura. Outro responsável pelo sucesso da defesa corintiana foi Fausto Vera, que ocupou vários espaços no campo e foi eficiente tanto na contenção quanto na transição. “Sabíamos que era uma partida muito importante, difícil. Saio contente com meus companheiros e com o corpo técnico, somos todos um. Obrigado também à torcida pelo apoio”, comentou o argentino mais tarde, na zona mista.

Advertisement

O resultado deixou o Corinthians na quarta colocação, com 42 pontos, após três jogos sem vitória. Caso não tivesse vencido, teria deixado o G-4, pois o Internacional, quinto colocado também venceu e tem a mesma pontuação, mas está atrás porque tem uma vitória a menos. “A gente precisava dessa vitória para se reabilitar, vínhamos de duas derrotas. Foi uma grande vitória, agora é descansar e pensar na próxima partida”, celebrou Cássio.

Continua depois da publicidade

O próximo adversário do time corintiano será justamente o Internacional, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, novamente na Neo Química Arena, no domingo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].