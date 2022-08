Brasil perde a terceira seguida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Por Estadão - Estadão 9

O Brasil sofreu diante do México nesta segunda-feira e, mesmo contando com grande apoio da torcida em Jaraguá do Sul, perdeu por 82 a 72, em jogo da segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete. Foi a terceira derrota seguida da seleção comandada por Gustavo de Conti, que perdeu para a Colômbia, em julho, no encerramento da primeira fase, e para Porto Rico, na semana passada.

Após cinco vitórias e três derrotas, os brasileiros ocupam a segunda colocação do Grupo F, atrás apenas dos Estados Unidos, próxima equipe a cruzar o caminho do Brasil nas eliminatórias, em duelo marcado para novembro. A briga é para ficar entre os três primeiros e se classificar direto.

A seleção brasileira entrou em quadra escalada com Marcelinho Huertas, Léo Meindl, Didi Louzada, Rafael Mineiro e Augusto Lima. Para Louzada, a segunda já não vinha sendo das melhores, uma vez que o Portland Trail Blazers, franquia da NBA na qual atuou durante a temporada passada, anunciou sua dispensa algumas horas antes da partida. Até então, era o único jogador da seleção que jogava na liga americana.

Nem um pouco intimidados com a torcida da casa, os mexicanos dominaram desde o início do primeiro quarto, não à toa fizeram 13 a 2 logo nos primeiros lances, avassaladores sob o comando de Irwin Avalos, que continuou brilhando durante a parcial seguinte e fechou os primeiros 20 minutos como cestinha, com 12 pontos. Pelo Brasil, que demonstrou afobação e nervosismo, Georginho, com sete, foi quem mais pontuou.

O terceiro quarto começou com o placar marcando 36 a 30 a favor do México, mas logo a vantagem voltou a aumentar e chegou a ser de 14 pontos. Nesse momento, Marcelinho Huertas deu esperanças aos torcedores com uma cesta e uma linda assistência para Felício anotar, diminuindo a diferença para dez, mas os adversários não deixaram a reação tomar forma e abriram 18 pontos.

Entre o fim da terceira e o início da quarta parcial, nomes como Huertas e Didi Louzada começaram a aparecer um pouco mais, enquanto Yago e Lucas Dias mostravam atuações mais consistentes. Depois de quase tudo dar errado durante a maior parte do tempo, a reta final foi de expectativa, pois uma bola de três de Louzada e dois lances livres de Gabriel Jaú diminuíram a vantagem mexicana para cinco no minuto final, com 72 a 77.

A partir daí, contudo, os brasileiros não pontuaram mais e viram os rivais fecharem o jogo em 82 a 72. Yago, com 13 pontos, foi o maior pontuador do Brasil. Do lado dos mexicanos, Irwin Avalos e Paul Stoll marcaram 16 pontos cada e foram os cestinhas.

