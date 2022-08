Descolado do exterior, dólar fecha em queda ante o real, a R$ 5,0334

Por Estadão - Estadão 9

O dólar terminou a segunda-feira, 29, em queda ante o real, atingindo mínimas no patamar dos R$ 5,01. A moeda chegou a operar em alta pela manhã, mas inverteu o sinal com influência externa e passou a perder fôlego gradativamente, até colocar o real como a divisa de melhor desempenho entre as de países emergentes e exportadores de commodities. Ao final das negociações, o dólar à vista foi cotado a R$ 5,0334, em queda de 0,88%. Na mínima do dia, a cotação chegou aos R$ 5,0110 (-1,32%). No mercado futuro, a divisa para liquidação em 1º de setembro recuava 0,70% às 17h07, aos R$ 5,0345. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, operava estável, aos 108,806 pontos.

Entre os argumentos no mercado para justificar a queda expressiva estiveram a continuidade do ingresso de recursos externos para renda fixa e variável e a especulação típica de final de mês, com investidores buscando influenciar na formação da última taxa Ptax do mês – medida de referência para liquidação de contratos. O dólar já vinha descolado do mercado global de moedas nos últimos dias, principalmente na sexta-feira, quando a moeda teve queda moderada, em dia de estresse dos mercados internacionais com o discurso duro do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

“Depois do impacto da sexta-feira, hoje já há uma percepção de que o Fed não vai fazer o que está falando, uma vez que os indicadores estão mostrando fragilidade da economia americana. Aumentos mais fortes terão impacto ainda maior sobre atividades como a construção de casas, por exemplo”, disse o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, ao justificar a continuidade da atratividade do mercado brasileiro aos olhos do investidor estrangeiro.

Segundo ele, há ingresso de recursos para ações na Bolsa, especialmente em ações de commodities, mas é necessário ver esse movimento com cautela. “Temos uma eleição presidencial à frente e nenhum dos candidatos na polarização explicou como vai tratar questões como a rolagem da dívida pública com juros a 13,75%”, diz ele. Segundo Velloni, um eventual movimento mais forte de realização de lucros na bolsa pode ter reflexos diretos no câmbio, que se aproxima de um suporte psicológico importante e pode voltar a subir.

No decorrer da semana, alguns indicadores econômicos relevantes serão divulgados nos Estados Unidos e na Europa, que poderão trazer mais elementos para o cenário de estagflação que se desenha nessas economias. Os investidores operam sob expectativas pela inflação ao consumidor na zona do euro, na quarta-feira, que tende a se manter elevada, e pelo relatório de empregos nos EUA, o payroll, de agosto, que será conhecido na sexta-feira.

