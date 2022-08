Dono da Cosan sobe no ranking de doadores e beneficia ex-ministros de Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 10

O empresário Rubens Ometto, dono da Cosan, subiu no ranking de pessoas físicas doadoras às campanhas eleitorais de 2022 e agora figura no 3º lugar, com R$ 1,85 milhão destinado a políticos.

As doações foram realizadas entre os dias 22 e 24 de agosto e beneficiam aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), como os ex-ministros Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo; Onyx Lorenzoni (PP-RS), que concorre ao governo do Rio Grande do Sul; Ricardo Salles (PL-SP), candidato a deputado federal; e Tereza Cristina (PP-MS), que concorre ao Senado.

Tarcísio recebeu R$ 200 mil. Lorenzoni e Tereza Cristina captaram R$ 100 mil, e Salles, R$ 50 mil.

Outro candidato a governador que recebeu o aporte de Ometto foi Carlos Moisés (Republicanos), atual governador de Santa Catarina que concorre à reeleição. Ele recebeu R$ 100 mil. Moisés foi eleito pelo PSL, na carona da popularidade de Bolsonaro, mas rompeu com o presidente em meio à pandemia.

Além desses, figuram na lista de beneficiados 12 candidatos à Câmara dos Deputados e o diretório do PL no Mato Grosso.

Em primeiro lugar no ranking de doações de pessoas físicas está José Salim Mattar, fundador da Localiza e ex-secretário de Desestatização do governo Bolsonaro. O empresário Heitor Vanderlei Linden está em segundo.

Ometto entrou na lista de bilionários da revista Forbes em 2021. Liderou o ranking de doação nas campanhas de 2018, quando transferiu R$ 7,5 milhões, e em 2020, quando doou R$ 2,6 milhões.

Lavínia Kaucz

Estadao Conteudo

