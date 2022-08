Quando serão os próximos debates para presidente? Confira

Por Estadão - Estadão 7

A lista de debates com candidatos à Presidência da República diminuiu após os líderes das pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), indicarem que não compareceriam a todos os eventos.

Ambos participaram do encontro promovido pela Band neste domingo, 28, em pool com TV Cultura, Folha de S. Paulo e UOL, mas não confirmaram presença nos que estão marcados para as próximas semanas. A princípio, o candidato do PT sugeriu ir somente aos debates realizados em pool; contudo, ele não confirmou presença no evento organizado pelo pool do consórcio de veículos de imprensa, que incluía o Estadão, e a realização foi suspensa.

O Estadão ainda tem um debate marcado para o dia 24 de setembro, em parceria com o SBT, a CNN, a rádio Nova Brasil FM e a revista Veja. A CNN já cancelou o evento que faria individualmente devido à falta de confirmação de presença de Lula e Bolsonaro. O debate da TV Aparecida com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que estava agendado para o início de setembro, foi cancelado pelo mesmo motivo. O mesmo ocorreu com a Rede TV!.

Vale destacar que o Estadão também fará sabatinas com os candidatos ao Planalto. Conforme sorteio, o presidente Jair Bolsonaro será o primeiro entrevistado, no dia 16 de setembro. No dia 19 será a vez de Simone Tebet; Luiz Inácio Lula da Silva tem sabatina prevista para o dia 20, e a série se encerra no dia 21, com Ciro Gomes.

Veja a lista dos próximos debates

24 de setembro: Estadão, SBT, CNN, Nova Brasil FM e revista Veja

29 de setembro: TV Globo

Sabatinas do Estadão

16 de setembro: Jair Bolsonaro

19 de setembro: Simone Tebet

20 de setembro: Luiz Inácio Lula da Silva

21 de setembro: Ciro Gomes

