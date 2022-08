Scholz defende decisões por maioria na UE, em vez de unanimidade

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, defendeu nesta segunda-feira, 29, que a União Europeia cresça e concorde com várias mudanças, a fim de superar divisões internas e se fortalecer contra rivais, como a Rússia e a China. Em discurso na Universidade Charles, em Praga, ele disse que a UE pode crescer de 27 para 30 ou mesmo 36 membros, com mais decisões adotadas por maioria, em vez de exigir unanimidade em todas a questões, o que no passado fez com que alguns países vetassem decisões importantes.

Continua depois da publicidade

“Temos de lembrar que julgar lealdade ao princípio da unanimidade funciona apenas enquanto a pressão para agir é pequena”, afirmou Scholz.

Ele argumentou que a invasão russa na Ucrânia foi um alerta para que o bloco mude a forma como toma decisões.

Advertisement

Scholz sugeriu que decisões por maioria sejam adotadas ante questões prementes, como sanções ou a política de direitos humanos. Aqueles que desejam votar contra uma opção poderiam se abster, sem bloquear o tema.

Continua depois da publicidade

O chanceler defendeu ainda que se repense a composição do Parlamento Europeu, já com 751 integrantes, para que ele não fique excessivamente inchado com mais expansões.

As palavras de Scholz ecoam as dadas nos últimos meses pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Países menores, porém, temem que a tomada de decisões por maioria de dois terços possa significar que suas preocupações passem a ser ignoradas.

Houve aumento nas tensões nos últimos anos entre a Comissão Europeia e os governos de Hungria e Polônia, que a UE acusa de desrespeitar valores fundamentais do bloco e o Estado de direito.

Continua depois da publicidade

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].