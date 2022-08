Simone Tebet lamenta polarização entre Lula e Bolsonaro em fala final

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

A candidata a presidente da República Simone Tebet (MDB) lamentou, em suas considerações finais no debate presidencial, a polarização entre o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Falando do passado, alimentando o ódio, dividindo as famílias e polarizando o Brasil”, afirmou. “Triste o Brasil que tem que escolher entre o petrolão e mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo”, disse. Segundo ela, seu governo irá acabar com a fome, miséria e discriminação.

Continua depois da publicidade

Sofia Aguiar, Eduardo Gayer, Iander Porcella e Bruno Luiz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].