Bolsonaro cita Palocci e diz que governo Lula foi a mais corrupto da história

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, citou na noite deste domingo, 28, no primeiro debate presidencial das eleições na TV, o ex-ministro Antonio Palocci para trazer à tona casos de corrupção no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A estratégia da campanha do chefe do Executivo é tentar aumentar a rejeição ao petista no eleitorado ao relembrar escândalos de desvio de dinheiro. “O seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil”, declarou Bolsonaro. O presidente também disse que as administrações petistas foram caracterizadas pela “cleptocracia”, ou seja, “à base do roubo”.

Bolsonaro atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu os empresários que falaram em golpe de Estado caso o ex-presidente Lula. “Um ministro agora há pouco interferiu, mandando investigar, fazendo busca e apreensão, entre outras barbaridades”, declarou Bolsonaro, em referência a Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Não tenho problemas com poder nenhum. Alguns ministros do Supremo querem interferir no Poder Executivo de qualquer jeito”, emendou.

O presidente também atacou o MDB, da candidata Simone Tebet, ao dizer que “abalou a harmonia onde todos eram amiguinhos”. Bolsonaro disse que alguns partidos se incomodaram por ele ter escolhido ministros por critérios técnicos, apesar de ter, durante seu mandato, se aliado ao Centrão.

Iander Porcella, Eduardo Gayer, Bruno Luiz e Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

