Napoli perde 100% no Italiano ao empatar com a Fiorentina, mas volta à liderança

Depois de arrancar com duas goleadas no Campeonato Italiano, o Napoli viu seu ataque ser neutralizado pela Fiorentina em empate sem gols neste domingo, no Estádio Artemio Franchi. Com a igualdade, não há mais equipes com 100% de aproveitamento após três rodadas.

Mesmo com o revés, o time napolitano recuperou a liderança, graças aos sete gols de saldo após 5 a 2 no Verona e 4 a 0 no Monza. Seis equipes do idem o topo da tabela, com sete pontos. O Napoli em primeiro, com Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma.

O primeiro tempo foi equilibrado, tanto nas chances de gols, quanto na posse de bola. Os visitantes até finalizaram um pouco mais, mas não acertaram o alvo. A Fiorentina trabalhou bem a bola, mas quando chegou, parou no goleiro Meret.

Com mais medo de sofrer o gol do que buscar a vitória, as equipes repetiram uma segunda etapa de muito respeito, marcação e pouca ofensividade. As chances foram ainda menores que nos 45 minutos iniciais e a igualdade persistiu até o fim fazendo jus à partida. O Napoli tentará seguir na ponta na quarta-feira, quando hospeda o Lecce.

A Atalanta manteve a invencibilidade no Italiano e se juntou ao bloco dos times com sete pontos ao superar o Verona, fora de casa, por 1 a 0, gol de Koopmeiners. Já Lecce e Empoli ficaram no 1 a 1.

Quem fez enorme festa neste domingo foi a Salernitana, que desencantou na competição em grande estilo, com goleada por 4 a 0 sobre a Sampdoria. Depois de lutar contra a queda na edição passada até o fim, a equipe espera não sofrer tanto desta vez. Os gols foram de Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim.

