Pepê Gonçalves leva o bronze a etapa de Pau da Copa do Mundo de canoagem slalom

Por Estadão

O Brasil continua fazendo bonito nos esportes Olímpicos. Neste domingo, Pepê Gonçalves conquistou a medalha de bronze na França pela Copa do Mundo de Canoagem slalom. Repetiu o resultado obtido na etapa da República Checa, mostrando que poderá brigar por pódio em Paris-2024.

O brasileiro subiu ao pódio no slalom extremo, modalidade da qual é especialista e que será uma das novidades na programação dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, na França.

“A vida é muito doida, né? Uma hora você está no Brasil, um dia antes da competição, não sabe nem se vai ir para a Copa do Mundo, e agora você está em terceiro do mundo, com bronze no peito”, festejou o brasileiro, exibindo com orgulho sua medalha conquistada. “É nossa, bebê!”, postou em suas redes sociais.

Na competição de Pau, na França, o brasileiro ficou atrás apenas do representante local, Boris Nouveau, que levou o ouro, e o Italiano Giovanni de Gennaro. Após a conquista, Pepê festejou mandando corações.

O Brasil podia ter fechado o dia com mais uma medalha na Copa do Mundo, desta vez no feminino. Ana Sátila disputou a final feminina e acabou na quarta colocação após cometer uma falha logo na primeira porta.

