Lula lembra participação em debate da Band em 2006; Bolsonaro silencia nas redes

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

À véspera do primeiro debate da TV da eleição de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou nas redes sociais vídeo de uma participação dele em um encontro do tipo, em 2006. No trecho, editado, o então candidato à reeleição apresentava realizações do seu primeiro mandato.

Continua depois da publicidade

“Este País estava totalmente falido. Não tinha crédito, não tinha credibilidade, não conseguia exportar, não conseguia produzir internamente, não conseguia controlar a inflação. Nós conseguimos, em três anos e meio, fazer com que o País chegasse agora, no final do ano, a quase US$ 135 bilhões de exportação”, diz Lula. No vídeo, o petista também exalta a criação de empregos em seu governo.

Líder nas pesquisas de intenção de voto neste ano, o petista confirmou no sábado, 27, por meio de uma rede social, a participação no debate que será promovido hoje, às 21h, pela Band, em parceria com TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo.

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição pelo PL e segundo colocado nas pesquisas, também deve participar, conforme disse ao Estadão/Broadcast o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, neste sábado. O mandatário embarcou no início da tarde na base aérea de Brasília.

Continua depois da publicidade

O atual chefe do Executivo não publicou conteúdo sobre o debate nas redes sociais. Neste domingo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), um dos filhos do presidente divulgou, uma convocatória para o encontro, associando o mandatário à defesa de policiais.

“É dia de candidato que apoia a polícia encontrar o candidato que apoia ladrão de celular e sequestrador”, escreveu o parlamentar. A publicação acompanha uma foto de policiais prendendo um homem.

Cícero Cotrim

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].