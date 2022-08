Cristina Kirchner critica cercamento de sua casa antes de atos de apoio

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, publicou carta questionando a decisão da prefeitura de Buenos Aires de cercar sua casa em antecipação às manifestações de apoio que aconteceram neste sábado, dia 27.

Continua depois da publicidade

No texto, ela afirma que a polícia nunca interveio quando a esquina de sua casa foi local de concentração de protestos contra ela. “Hoje acordei com a esquina da minha casa literalmente sitiada. As cercas colocadas pelo Sr. Larreta são mais do que apenas impedir a livre circulação. … Eles querem proibir manifestações absolutamente pacíficas e alegres de amor e apoio, que acontecem diante da já inegável perseguição”, publicou citando o prefeito da capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta.

As manifestações foram motivadas pelo pedido do Ministério Público do país vizinho, feito na segunda-feira, 22, para que Kirchner seja presa por 12 anos e perca definitivamente seus direitos políticos. Cristina Kirchner é acusada de corrupção em licitação de obras durante seu mandato como presidente (2007-2015).

Advertisement

Segundo relata o jornal Clarín, após graves incidentes entre os manifestantes e a polícia, os bloqueios foram retirados e os militantes conseguiram chegar à porta do prédio onde mora a vice-presidente argentina.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].