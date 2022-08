Corinthians empresta Léo Natel para time português e pode receber R$ 7,6 milhões

Por Estadão - Estadão 6

Léo Natel nunca teve espaço no Corinthians. Contratado em julho de 2020, o atacante jamais se firmou no clube, foi cedido ao Apoel, do Chipre, e agora está mais uma vez sendo emprestado, desta vez para o Casa Pia, de Portugal, com opção de compra. Com contrato com os paulistas até 2024, o jogador pode render um bom dinheiro ao clube caso se destaque na Europa.

O contrato com os portugueses prevê a compra em definitivo caso o atacante disputar 60% dos jogos da equipe, com ao menos 45 minutos em campo. Desta maneira, o Casa Pia seria obrigado a pagar R$ 7,6 milhões pelos 60% que pertencem ao Corinthians. Pelo empréstimo até junho de 2023, o valor pago será de R$ 510 mil.

O jogador havia retornado ao Corinthians nas últimas semanas, herdou a camisa 38 que era de Gabriel Pereira, mas sabia que não permaneceria. Até jogou contra o Fortaleza na rodada passada do Brasileirão, e ficou marcado por perder a bola do contragolpe e gol decisivo da partida no Castelão a favor dos mandantes.

Na sexta-feira, já com acordo certo com o time português, Léo Natel acabou liberado do treinamento e apenas foi ao CT Joaquim Grava para se despedir dos companheiros. Ele viajou para Portugal neste sábado para exames médicos e assinatura de contrato.

Diferentemente do atacante, os meias Ramiro e Mateus Vital, que também estavam emprestados e retornaram recentemente ao clube, devem ganhar mais oportunidades com Vítor Pereira. O treinador deve utilizar muitos titulares diante do Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, mas a dupla vai na deleção como opção.

