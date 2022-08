Correção: Bolsonaro reforça convite para atos no 7 de Setembro

Por Estadão - Estadão 6

Na primeira versão desta reportagem, foi feita a afirmação que o presidente Jair Bolsonaro teria dito que “o Brasil passa fome”. No entanto, a frase dita pelo mandatário foi, “o mundo, sem o Brasil, passa fome”. A matéria foi reescrita e o título foi modificado.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou neste sábado, 27, durante ato em Vitória da Conquista (BA), o convite para a manifestação de 7 de Setembro. “No próximo dia 7, todos nas ruas. Todos de verde e amarelo. Vamos mostrar ao mundo que estamos unidos no mesmo ideal”, disse o mandatário. Ele afirmou no discurso que participará de atos em Brasília, às 9h, e no Rio de Janeiro, às 15h.

Anteriormente, a reportagem havia afirmado erroneamente que o presidente dissera que “o Brasil passa fome”. Bolsonaro, no entanto, afirmou que “o mundo sem o Brasil passa fome”. “Passamos momentos difíceis com a pandemia e a guerra, mas o Brasil emergiu. Hoje os números da economia são os melhores do mundo. Hoje, cada vez mais, o mundo olha para nós. O mundo, sem o Brasil, passa fome.”

Nesta sexta-feira, 26, em entrevista a um podcast sobre fisiculturismo, o presidente disse que no País “fome para valer não existe da forma como é falado”. Na ocasião, além de dizer não há “fome para valer”, ele afirmou que quem diz o contrário “são pessoas que vendem mentiras”. Ele disse, ainda, que, “se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele”.

De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, a fome atinge 33 milhões de pessoas no País – o maior número desde o início da década de 1990.

Deus e pátria

Ao reforçar o convite para o evento de 7 de Setembro, Bolsonaro voltou a falar sobre patriotismo. “Somos um só povo, um só país, uma só raça querendo cada vez mais ocupar o seu lugar, que ele merece, em todo mundo. Não tem satisfação maior do que servir à sua pátria”, disse.

Na mesma oportunidade, reafirmou seu compromisso com o eleitorado cristão. “Hoje temos um presidente da Republica (em) que seu Estado pode ser laico, mas ele acredita em Deus, ele respeita os seus militares. ele defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo”.

Bolsonaro ainda lembrou o slogan de que “povo armado jamais será escravizado”, e reforçou, “nós somos da paz, somos do bem, mas somos guerreiros também e tudo faremos contra aqueles que querem roubar nossa democracia”.

Aceno ao Nordeste

No evento em Vitória da Conquista, Bolsonaro aproveitou para abordar algumas de suas pautas tradicionais, como ser contra o aborto e contra o que ele chama de “ideologia de gênero”. Além disso, acenou ao eleitorado nordestino, que atualmente aparece majoritariamente como apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva. “É uma satisfação estar aqui no meu Nordeste, ao lado de vocês”, disse.

O presidente aproveitou também para atacar o candidato petista, afirmando que ele seria o “candidato da Globo”. “De quem esse cara é candidato? Ele é candidato da Globo”, disse Bolsonaro.

Rubens Anater

Estadao Conteudo

