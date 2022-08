Lucro industrial da China de janeiro a julho tem queda anual de 1,1%

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O lucro industrial da China caiu 1,1% no período de janeiro a julho ante o mesmo intervalo do ano passado, revertendo um aumento anual de 1,0% registrado no primeiro semestre do ano, informou o Departamento Nacional de Estatísticas, neste sábado, 27. A queda acontece à medida que surtos esporádicos de covid-19 e climas extremos continuaram a dificultar a recuperação da segunda maior economia do mundo.

Continua depois da publicidade

Devido à recente desaceleração do mercado imobiliário do país, a demanda insuficiente e as pressões de custo reduziram os lucros da indústria de ferro e aço em 80,8% nos primeiros sete meses de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os lucros auferidos pelas montadoras chinesas relataram o aumento mais acentuado entre todas as indústrias pesquisadas.

“Os custos ainda são altos e os lucros das empresas diminuíram ligeiramente”, disse Zhu Hong, estatístico do Escritório Nacional de Estatísticas. “Ainda precisamos fazer esforços meticulosos para (ter) uma recuperação sustentada e estável da economia industrial”, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].