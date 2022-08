Morre Cecil 'Skelly' Spence, do grupo de reggae Israel Vibration

Por Estadão - Estadão 6

O cantor Cecil Spence, mais conhecido como Skelly, do Israel Vibration, teve sua morte anunciada na noite da última sexta-feira, 26, aos 70 anos. Em tratamento por conta de uma artrite, ele passou mal na semana passada e foi a um hospital, onde descobriu que sofria com um câncer em estado avançado.

O grupo teve início ainda na década de 1970, no auge do reggae jamaicano, e também contava com Lascelle Bulgin, o Wiss, e Albert Craig, o Apple Gabriel, que deixou o grupo nos anos 1990 para trilhar carreira solo. Gabriel morreu em 23 de março de 2020. Em 2012, o Israel Vibration recebeu uma indicação na categoria de Melhor Álbum de Reggae nos prêmios Grammy, por seu trabalho no disco Reggae Knights.

Skelly já esteve algumas vezes no Brasil para shows da banda. As oportunidades mais recentes se deram em 2019, 2018 e 2013.

Confira abaixo a íntegra do anúncio de morte publicado nas redes sociais do Israel Vibration:

“Lamentamos profundamente anunciar que Cecil ‘Skelly’ Spence se foi para descansar.

Nos últimos meses, ele estava fazendo terapia em sua mão direita e ombro por conta de uma artrite. Na última semana, ele não estava se sentindo bem e foi a um hospital em Nova York onde descobriu que tinha um câncer agressivo sem possibilidade de tratamento.

Ele pediu que seu amor fosse enviado a todos os seus fãs. Essas foram algumas de suas últimas palavras. Por favor, façam orações a ele.

Descanse em paz, Skelly. Sentiremos sua falta”.

Diversos nomes do reggae lamentaram o fato nos comentários da publicação, como Aston Barrett Jr., Rohan Marley, Gramps Morgan e Rodrigo Piccolo.

