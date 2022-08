Union Berlim surpreende e goleia Schalke 04 por 6 a 1 no Campeonato Alemão

Por Estadão - Estadão 8

Com um início surpreendente o Union Berlim confirmou a boa fase pelo Campeonato Alemão e goleou o Schalke 04 por 6 a 1 neste sábado, pela manhã, na casa do adversário. O resultado deixa o time do técnico Urs Fischer brigando pelos primeiros lugares da tabela. Em quatro rodadas, o Union Berlim tem três vitórias e um empate e soma dez pontos.

A partida, disputada no Veltins-Arena, casa do Schalke, já teve um primeiro tempo movimentado. Thorsby, de cabeça, abriu o placar logo aos 6 minutos. A reação dos mandantes veio aos 30 minutos com Bülter cobrando pênalti.

O Schalke mal teve tempo de comemorar já que Becker disparou uma bomba da entrada da área e surpreendeu o goleiro Schwolow. A virada desnorteou a equipe mandante que ainda levou o terceiro nos acréscimos do primeiro tempo com Haberer fazendo 3 a 1.

Mais focado em seu objetivo, o Union Berlim fez o quarto gol logo no primeiro minuto da etapa final. Becker aproveitou um rebote na entrada da área e estufou as redes do rival: 4 a 1. Com a partida sob controle, o segundo tempo mostrou um Schalke buscando a reação, mas sem organização para ameaçar a meta adversária.

No final da partida, mais dois gols completaram a goleada. Michel marcou aos 42 e 45 minutos e definiu o triunfo em 6 a 1 para o Union Berlim.

O Bayer Leverkusen também saiu vitorioso neste sábado ao bater o Mainz por 3 a 0. Palacios e Frimpong garantiram os três pontos na classificação. Nos outros compromissos da rodada, O RB Leipzig derrrotou o Wolfsburg por 2 a 0, O Hoffenhein ganhou do Augsburg por 1 a 0 e o Borussia Dortmund levou a melhor sobre o Hertha Berlim, 1 a 0.

