Lula confirma presença em primeiro debate de presidenciáveis na TV

Por Estadão - Estadão 10

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou neste sábado, 27, participação no primeiro debate entre presidenciáveis. O encontro será realizado pela Band, neste domingo, 28. O petista divulgou a foto de uma agenda no Twitter, na qual consta compromisso “debate”. “Nos vemos na Band amanhã, 21 horas”, escreveu.

Mais cedo, em evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), ex-prefeito da capital paulista, também assegurou a presença do ex-presidente no debate da Band.

Segundo ele, “está confirmado”, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro (PL) também confirmou sua ida, na última sexta-feira, 27. Bolsonaro disse, em entrevista à Jovem Pan, que deveria ir ao programa. “Acho que devo ir. Vou ser fuzilado”, afirmou.

Haddad, porém, disse que a “batida de martelo” do presidente levanta dúvidas, “porque ele já disse e desdisse”. “O martelo dele é meio frouxo”, afirmou o candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

Haddad participou do lançamento da candidatura a deputado federal do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT). Do berço sindical, Marinho foi ministro da Previdência e Trabalho de Lula e é presidente do PT em São Paulo.

Apesar da expectativa, Lula não compareceu ao evento no sindicato que o projetou na política. A mulher do petista, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, faz aniversário neste sábado.

Marcela Villar

Estadao Conteudo

