'Stranger Things': café com temática da série é inaugurado no Japão

A série Stranger Things está fazendo sucesso não só na exibição na Netflix, mas também com objetos sobre a produção como camisetas, bonés e outros itens. Mas no Japão, a admiração pela série ganhou outras proporções. Um café com a temática da trama foi inaugurado no distrito de Shibuya, em Tóquio, cidade que tem uma longa tradição de restaurantes e cafés temáticos, lançou mais essa novidade para moradores e turistas que desejam conhecer.

Os clientes podem comer pratos com aparências assustadoras ao som de clássicos dos anos 1980 que embalam a trilha sonora da série. O restaurante é uma parceria com a rede japonesa Pronto Corp e tem tido uma procura imensa de fãs da série que querem provar as iguarias temáticas.

A decoração do restaurante reproduz o cenário da série que é ambientado na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, junto com o tom e os objetos que fazem o visitante se sentir dentro do Mundo Invertido.

Os clientes podem saborear iguarias inspiradas na série, como massas com tinta de lula, reproduções de cabeças de monstros feitas com alimentos ou os waffles preferidos de Eleven. Tudo isso pode ser apreciado enquanto fotos são ser feitas ao lado de Demogorgon, embaladas por sucessos como Running Up That Hill, de Kate Bush.

“Todos os dias à meia-noite, tento reservar uma mesa”, disse Kimiko Nakae, de 29 anos. “Finalmente há uma abertura hoje porque alguém cancelou a reserva.”, disse a mulher à CNN americana.

Stranger Things é uma das dez séries mais assistidas da Netflix no Japão e está entre as mais amadas desde o início da quarta temporada em maio, na Terra do Sol Nascente.

Em virtude dos aumentos de casos da Covid-19 no Japão, o café limitou as reservas e estipulou a lotação de vinte pessoas a cada hora para entrar no local.

