Bolsonaro usa Festa de Barretos como palanque eleitoral

Por Estadão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou presença e foi ovacionado na 65ª Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP). O mandatário foi recebido como personalidade de honra na arena principal do evento, deu duas voltas a cavalo e discursou, celebrando os trabalhadores do campo e voltando a afirmar que a titulação de terra de seu governo estaria “anulando a violência que vinha do MST”.

Saudado com seu jingle de campanha e gritos de “mito”, Bolsonaro chegou ao evento depois das 22h30, acompanhado pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, e pelo empresário Luciano Hang, que é investigado pela Polícia Federal com mais sete empresários bolsonaristas por trocas de mensagens de cunho golpista.

A comitiva presidencial também contou com a presença dos filhos Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Jair Renan, além do ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado por São Paulo.

