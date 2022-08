Após pegar Bragantino, Vítor Pereira terá semanas livres para ajustar Corinthians

Por Estadão - Estadão 7

Os jogadores do Corinthians se reapresentaram nesta sexta-feira, após o empate com o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã, diante do Fluminense, por 2 a 2, no primeiro duelo semifinal da Copa do Brasil. O técnico Vítor Pereira vai ter duas semanas “livres” para aperfeiçoar as falhas da equipe até o jogo de volta contra o tricolor carioca, dia 15, mas antes vai enfrentar Red Bull Bragantino, Internacional e São Paulo pelo Brasileirão.

O Corinthians só volta a campo na segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, no fechamento da 24ª rodada, competição na qual é o quarto colocado, com 39 pontos. A equipe de Parque São Jorge briga com Fluminense (41) e Flamengo (40) pelos primeiros lugares, mas tem a aproximação perigosa de Inter (39) e Athletico-PR (38).

Para o jogo contra o Bragantino, o técnico deverá escalar o que tem de melhor, inclusive cm a possibilidade de contar com o lateral-direito Rafael Ramos, recuperado de lesão, que treinou normalmente nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava.

Uma formação para atuar em Itaqueraa poderá ter: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Bruno Méndez, Gil (Balbuena) e Lucas Piton; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

